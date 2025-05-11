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В Белгородской области женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:37 11.05.2025 (обновлено: 17:56 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/obstrel-2016367218.html
В Белгородской области женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 11.05.2025
В Белгородской области женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ
Женщина ранена в Белгородской области при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль, у пострадавшей множественные осколочные ранения, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:37:00+03:00
2025-05-11T17:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Женщина ранена в Белгородской области при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль, у пострадавшей множественные осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."На участке автодороги Красный Октябрь - Бессоновка Белгородского района в результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. Дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранена женщина", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что бригада скорой доставляет пострадавшую со множественными слепыми осколочными ранениями руки и ноги в городскую больницу №2 Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.Гладков добавил, что у атакованного дроном транспортного средства выбиты стекла и повреждён кузов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ

Гладков: в Белгородской области женщину ранило при атаке дрона ВСУ на автомобиль

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Женщина ранена в Белгородской области при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль, у пострадавшей множественные осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"На участке автодороги Красный Октябрь - Бессоновка Белгородского района в результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. Дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранена женщина", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что бригада скорой доставляет пострадавшую со множественными слепыми осколочными ранениями руки и ноги в городскую больницу №2 Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.
Гладков добавил, что у атакованного дроном транспортного средства выбиты стекла и повреждён кузов.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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