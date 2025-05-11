https://ria.ru/20250511/obstrel-2016367218.html

В Белгородской области женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 11.05.2025

В Белгородской области женщина получила ранения при атаке дрона ВСУ

Женщина ранена в Белгородской области при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль, у пострадавшей множественные осколочные ранения, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:37:00+03:00

2025-05-11T17:37:00+03:00

2025-05-11T17:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Женщина ранена в Белгородской области при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль, у пострадавшей множественные осколочные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."На участке автодороги Красный Октябрь - Бессоновка Белгородского района в результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. Дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранена женщина", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что бригада скорой доставляет пострадавшую со множественными слепыми осколочными ранениями руки и ноги в городскую больницу №2 Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.Гладков добавил, что у атакованного дроном транспортного средства выбиты стекла и повреждён кузов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков