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Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/obstrel-2016342854.html
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2025
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинские войска за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись семь населенных пунктов, сообщили... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:26:00+03:00
2025-05-11T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (город)
херсонская область
россия
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись семь населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали семь населенных пунктов области", - сказал представитель экстренных служб. По данным экстренных служб, обстрелам ВСУ подверглись Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Днепряны, Князе-Григорьевка, Алешки, Великая Лепетиха. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепр (город)
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вооруженные силы украины, днепр (город), херсонская область , россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Происшествия
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по левому берегу Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ГЕНИЧЕСК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись семь населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали семь населенных пунктов области", - сказал представитель экстренных служб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По данным экстренных служб, обстрелам ВСУ подверглись Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Днепряны, Князе-Григорьевка, Алешки, Великая Лепетиха.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки
Вчера, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепр (город)Херсонская областьРоссияПроисшествия
 
 
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