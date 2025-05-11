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Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2025
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинские войска за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись семь населенных пунктов, сообщили... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:26:00+03:00
2025-05-11T14:26:00+03:00
2025-05-11T14:26:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись семь населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали семь населенных пунктов области", - сказал представитель экстренных служб. По данным экстренных служб, обстрелам ВСУ подверглись Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Днепряны, Князе-Григорьевка, Алешки, Великая Лепетиха. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, днепр (город), херсонская область , россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Происшествия
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 41 артудар по левому берегу Днепра в Херсонской области