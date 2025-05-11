Рейтинг@Mail.ru
"Не переживет": в США вынесли приговор Украине и НАТО - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 11.05.2025 (обновлено: 14:55 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/nato-2016295381.html
"Не переживет": в США вынесли приговор Украине и НАТО
"Не переживет": в США вынесли приговор Украине и НАТО - РИА Новости, 11.05.2025
"Не переживет": в США вынесли приговор Украине и НАТО
Существование НАТО тесно связано с Украиной: когда закончится украинский конфликт, закончится и альянс, заявил бывший полковник американской армии Дуглас... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T06:44:00+03:00
2025-05-11T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
украина
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959077912_0:188:2925:1833_1920x0_80_0_0_4054b8f5fe8031125d3a6df7b4155983.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Существование НАТО тесно связано с Украиной: когда закончится украинский конфликт, закончится и альянс, заявил бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор на YouTube."НАТО не переживет этот конфликт. Закончится Украина — закончится и НАТО. США находятся в сложном экономическом положении, нам нужно уйти. Вообще, это надо было сделать в конце 90-х. Тогда и в Европе, и в США отчаянно искали повод сохранить альянс. И нашли Балканы", — сказал он.Бывший полковник подчеркнул, что НАТО, как и Евросоюз, была и остается продуктом холодной войны. По его словам, в новом мире просто нет места таким союзам."Большие просчеты тоже играют свою роль. Все недооценили Россию и переоценили себя. Никто не хочет признавать, что мир изменился. Теперь ничто не остановит Россию. А за развалом НАТО последует Евросоюз", — заключил Макгрегор.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
https://ria.ru/20250508/politico-2015735474.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959077912_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_e5036733994e32974853510086853eac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, украина, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, НАТО, В мире
"Не переживет": в США вынесли приговор Украине и НАТО

Полковник Макгрегор: НАТО не переживет конфликт на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит НАТО в Вашигтоне
Саммит НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Саммит НАТО в Вашигтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Существование НАТО тесно связано с Украиной: когда закончится украинский конфликт, закончится и альянс, заявил бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор на YouTube.
"НАТО не переживет этот конфликт. Закончится Украина — закончится и НАТО. США находятся в сложном экономическом положении, нам нужно уйти. Вообще, это надо было сделать в конце 90-х. Тогда и в Европе, и в США отчаянно искали повод сохранить альянс. И нашли Балканы", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
До последнего украинца: как НАТО втащила Киев в войну против России
6 мая, 08:00
Бывший полковник подчеркнул, что НАТО, как и Евросоюз, была и остается продуктом холодной войны. По его словам, в новом мире просто нет места таким союзам.
"Большие просчеты тоже играют свою роль. Все недооценили Россию и переоценили себя. Никто не хочет признавать, что мир изменился. Теперь ничто не остановит Россию. А за развалом НАТО последует Евросоюз", — заключил Макгрегор.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 года - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Как и остальные страны НАТО". В Европе сделали дерзкое заявление о России
8 мая, 09:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваУкраинаНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала