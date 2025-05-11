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"Не переживет": в США вынесли приговор Украине и НАТО
"Не переживет": в США вынесли приговор Украине и НАТО - РИА Новости, 11.05.2025
"Не переживет": в США вынесли приговор Украине и НАТО
Существование НАТО тесно связано с Украиной: когда закончится украинский конфликт, закончится и альянс, заявил бывший полковник американской армии Дуглас... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T06:44:00+03:00
2025-05-11T06:44:00+03:00
2025-05-11T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Существование НАТО тесно связано с Украиной: когда закончится украинский конфликт, закончится и альянс, заявил бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор на YouTube."НАТО не переживет этот конфликт. Закончится Украина — закончится и НАТО. США находятся в сложном экономическом положении, нам нужно уйти. Вообще, это надо было сделать в конце 90-х. Тогда и в Европе, и в США отчаянно искали повод сохранить альянс. И нашли Балканы", — сказал он.Бывший полковник подчеркнул, что НАТО, как и Евросоюз, была и остается продуктом холодной войны. По его словам, в новом мире просто нет места таким союзам."Большие просчеты тоже играют свою роль. Все недооценили Россию и переоценили себя. Никто не хочет признавать, что мир изменился. Теперь ничто не остановит Россию. А за развалом НАТО последует Евросоюз", — заключил Макгрегор.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, НАТО, В мире
"Не переживет": в США вынесли приговор Украине и НАТО
Полковник Макгрегор: НАТО не переживет конфликт на Украине