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Минобороны рассказало о нарушениях ВСУ режима прекращения огня - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 11.05.2025 (обновлено: 13:51 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/narusheniya-2016324338.html
Минобороны рассказало о нарушениях ВСУ режима прекращения огня
Минобороны рассказало о нарушениях ВСУ режима прекращения огня - РИА Новости, 11.05.2025
Минобороны рассказало о нарушениях ВСУ режима прекращения огня
ВСУ нарушили режим прекращения огня в дни празднования 80-летия Победы более 14 000 раз, заявило Минобороны. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:06:00+03:00
2025-05-11T13:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. ВСУ нарушили режим прекращения огня в дни празднования 80-летия Победы более 14 000 раз, заявило Минобороны."Несмотря на объявление режима прекращения огня, украинские вооруженные формирования продолжали ведение боевых действий против российских войск. Всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня", — уточнили в ведомстве.По данным министерства, противник в дни перемирия пять раз пытался прорваться через границу в Курской и Белгородской областях и совершить 37 атак, все они отбиты.По всей линии фронта ВСУ совершили:За время перемирия средства ПВО сбили 58 украинских БПЛА.В ведомстве подчеркнули, что российские военные соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. При этом они реагировали на все нарушения противника зеркально, адекватно отвечали на преступные действия.С завершением перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации.
https://ria.ru/20250511/putin-2016278741.html
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россия, вооруженные силы украины, владимир путин, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Безопасность, Белгородская область
Минобороны рассказало о нарушениях ВСУ режима прекращения огня

МО РФ зафиксировало 14 043 нарушения ВСУ режима прекращения огня

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. ВСУ нарушили режим прекращения огня в дни празднования 80-летия Победы более 14 000 раз, заявило Минобороны.
"Несмотря на объявление режима прекращения огня, украинские вооруженные формирования продолжали ведение боевых действий против российских войск. Всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня", — уточнили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин рассказал о потерях ВСУ при нарушении перемирия
Вчера, 01:54

Минувшей ночью пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное Россией, завершено. Прекращение огня действовало с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Как сообщил глава государства, Киев вообще не откликался на эту инициативу.

По данным министерства, противник в дни перемирия пять раз пытался прорваться через границу в Курской и Белгородской областях и совершить 37 атак, все они отбиты.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
8 мая, 13:13
По всей линии фронта ВСУ совершили:
  • 4011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов;
  • 62 атаки с применением реактивных систем залпового огня;
  • 9918 ударов и сбросов боеприпасов с дронов.
За время перемирия средства ПВО сбили 58 украинских БПЛА.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Песков: целью предложенного перемирия была проверка готовности Киева к миру
3 мая, 14:58
В ведомстве подчеркнули, что российские военные соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. При этом они реагировали на все нарушения противника зеркально, адекватно отвечали на преступные действия.
С завершением перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБезопасностьБелгородская область
 
 
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