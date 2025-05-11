Минобороны рассказало о нарушениях ВСУ режима прекращения огня
МО РФ зафиксировало 14 043 нарушения ВСУ режима прекращения огня
Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. ВСУ нарушили режим прекращения огня в дни празднования 80-летия Победы более 14 000 раз, заявило Минобороны.
"Несмотря на объявление режима прекращения огня, украинские вооруженные формирования продолжали ведение боевых действий против российских войск. Всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня", — уточнили в ведомстве.
Минувшей ночью пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное Россией, завершено. Прекращение огня действовало с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Как сообщил глава государства, Киев вообще не откликался на эту инициативу.
По данным министерства, противник в дни перемирия пять раз пытался прорваться через границу в Курской и Белгородской областях и совершить 37 атак, все они отбиты.
По всей линии фронта ВСУ совершили:
- 4011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов;
- 62 атаки с применением реактивных систем залпового огня;
- 9918 ударов и сбросов боеприпасов с дронов.
За время перемирия средства ПВО сбили 58 украинских БПЛА.
В ведомстве подчеркнули, что российские военные соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. При этом они реагировали на все нарушения противника зеркально, адекватно отвечали на преступные действия.
С завершением перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18