https://ria.ru/20250511/narusheniya-2016324338.html

Минобороны рассказало о нарушениях ВСУ режима прекращения огня

Минобороны рассказало о нарушениях ВСУ режима прекращения огня - РИА Новости, 11.05.2025

Минобороны рассказало о нарушениях ВСУ режима прекращения огня

ВСУ нарушили режим прекращения огня в дни празднования 80-летия Победы более 14 000 раз, заявило Минобороны. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:06:00+03:00

2025-05-11T12:06:00+03:00

2025-05-11T13:51:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. ВСУ нарушили режим прекращения огня в дни празднования 80-летия Победы более 14 000 раз, заявило Минобороны."Несмотря на объявление режима прекращения огня, украинские вооруженные формирования продолжали ведение боевых действий против российских войск. Всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня", — уточнили в ведомстве.По данным министерства, противник в дни перемирия пять раз пытался прорваться через границу в Курской и Белгородской областях и совершить 37 атак, все они отбиты.По всей линии фронта ВСУ совершили:За время перемирия средства ПВО сбили 58 украинских БПЛА.В ведомстве подчеркнули, что российские военные соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. При этом они реагировали на все нарушения противника зеркально, адекватно отвечали на преступные действия.С завершением перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации.

https://ria.ru/20250511/putin-2016278741.html

https://ria.ru/20250508/troitskoe-2015776009.html

https://ria.ru/20250503/peremirie-2014781779.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, владимир путин, безопасность, белгородская область