https://ria.ru/20250511/narody-2016309453.html

В России утвердили концепцию развития коренных народов

В России утвердили концепцию развития коренных народов - РИА Новости, 11.05.2025

В России утвердили концепцию развития коренных народов

В России утвердили концепцию развития коренных малочисленных народов, сообщили на сайте правительства. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T10:10:00+03:00

2025-05-11T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В России утвердили концепцию развития коренных малочисленных народов, сообщили на сайте правительства."С 1 января 2026 года в России начнется реализация актуализированной концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036-го. Распоряжение о ее утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.Главные цели концепции:"Работа по сохранению исконных территорий проживания малочисленных народов подразумевает проведение мониторинга экологического состояния таких мест, а также учет интересов коренных жителей при реализации инфраструктурных проектов", — указано в документе.Для поддержки традиционной хозяйственной деятельности и промыслов будут совершенствовать механизмы приоритетного использования коренными народами охотничьих и рыболовных угодий.В числе других направлений планируется:"Новый вектор работы — поддержка языков малочисленных народов в информационном и цифровом пространстве. Это означает создание раскладок клавиатуры, электронных словарей, онлайн-переводчиков и поисковых систем", — подчеркнули в правительстве.Также предусмотрены мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия и нематериального этнокультурного достояния: легенд, песен, обрядов."Помимо этого, будет оказываться содействие деятельности театров и народных коллективов, использующих в представлениях родные языки. Поддержку от государства получат фундаментальные и прикладные научные исследования в области истории, культуры, этнографии малочисленных народов", — говорится в документе.Предыдущую концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока утвердили в 2009-м, ее продолжат реализовывать до конца этого года.

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https://ria.ru/20250120/taymyr-1994671268.html

https://ria.ru/20230305/yakuty-1855617100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дальний восток, михаил мишустин, общество, север