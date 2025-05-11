https://ria.ru/20250511/narody-2016309453.html
В России утвердили концепцию развития коренных народов
В России утвердили концепцию развития коренных народов - РИА Новости, 11.05.2025
В России утвердили концепцию развития коренных народов
В России утвердили концепцию развития коренных малочисленных народов, сообщили на сайте правительства. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:10:00+03:00
2025-05-11T10:10:00+03:00
2025-05-11T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В России утвердили концепцию развития коренных малочисленных народов, сообщили на сайте правительства."С 1 января 2026 года в России начнется реализация актуализированной концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036-го. Распоряжение о ее утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.Главные цели концепции:"Работа по сохранению исконных территорий проживания малочисленных народов подразумевает проведение мониторинга экологического состояния таких мест, а также учет интересов коренных жителей при реализации инфраструктурных проектов", — указано в документе.Для поддержки традиционной хозяйственной деятельности и промыслов будут совершенствовать механизмы приоритетного использования коренными народами охотничьих и рыболовных угодий.В числе других направлений планируется:"Новый вектор работы — поддержка языков малочисленных народов в информационном и цифровом пространстве. Это означает создание раскладок клавиатуры, электронных словарей, онлайн-переводчиков и поисковых систем", — подчеркнули в правительстве.Также предусмотрены мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия и нематериального этнокультурного достояния: легенд, песен, обрядов."Помимо этого, будет оказываться содействие деятельности театров и народных коллективов, использующих в представлениях родные языки. Поддержку от государства получат фундаментальные и прикладные научные исследования в области истории, культуры, этнографии малочисленных народов", — говорится в документе.Предыдущую концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока утвердили в 2009-м, ее продолжат реализовывать до конца этого года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дальний восток, михаил мишустин, общество, север
Россия, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Общество, Север
В России утвердили концепцию развития коренных народов
Правительство утвердило концепцию развития малочисленных народов России
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
В России утвердили концепцию развития коренных малочисленных народов, сообщили на сайте
правительства.
"С 1 января 2026 года в России начнется реализация актуализированной концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
до 2036-го. Распоряжение о ее утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.
- экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов;
- сохранение их исконных территорий проживания;
- поддержка традиционного образа жизни, хозяйства и культуры.
"Работа по сохранению исконных территорий проживания малочисленных народов подразумевает проведение мониторинга экологического состояния таких мест, а также учет интересов коренных жителей при реализации инфраструктурных проектов", — указано в документе.
Для поддержки традиционной хозяйственной деятельности и промыслов будут совершенствовать механизмы приоритетного использования коренными народами охотничьих и рыболовных угодий.
В числе других направлений планируется:
- продвигать на внутренний и внешний рынки продукцию традиционных промыслов;
- развивать туристическую индустрию и грантовую поддержку малых и средних предпринимателей;
- повысить качество связи и обеспечение доступа в интернет, расширить сеть МФЦ, развивать сеть медучреждений;
- сделать более доступным образование, обеспечить школы в местах проживания коренных народов современным оборудованием и учебниками на их родных языках.
"Новый вектор работы — поддержка языков малочисленных народов в информационном и цифровом пространстве. Это означает создание раскладок клавиатуры, электронных словарей, онлайн-переводчиков и поисковых систем", — подчеркнули в правительстве.
Также предусмотрены мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия и нематериального этнокультурного достояния: легенд, песен, обрядов.
«
"Помимо этого, будет оказываться содействие деятельности театров и народных коллективов, использующих в представлениях родные языки. Поддержку от государства получат фундаментальные и прикладные научные исследования в области истории, культуры, этнографии малочисленных народов", — говорится в документе.
Предыдущую концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока утвердили в 2009-м, ее продолжат реализовывать до конца этого года.