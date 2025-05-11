https://ria.ru/20250511/moskva-2016386752.html

Москвичам порекомендовали выезжать в понедельник только на зимней резине

Москвичам порекомендовали выезжать в понедельник только на зимней резине - РИА Новости, 11.05.2025

Москвичам порекомендовали выезжать в понедельник только на зимней резине

Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы выезжать только на зимней резине или пересесть на общественный транспорт в понедельник из-за... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T21:26:00+03:00

2025-05-11T21:26:00+03:00

2025-05-11T21:26:00+03:00

общество

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

авто

погода

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы выезжать только на зимней резине или пересесть на общественный транспорт в понедельник из-за заморозков. "ЦОДД: По прогнозам синоптиков в Москве ожидаются заморозки — завтра с утра рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт", - говорится в сообщении. Также ведомство рекомендует быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких ускорений и торможений и не отвлекаться на телефон во время движения. Кроме того, подчеркнули, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

https://ria.ru/20250511/sinoptik-2016305463.html

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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), авто, погода, россия