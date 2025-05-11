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Москвичам порекомендовали выезжать в понедельник только на зимней резине - РИА Новости, 11.05.2025
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21:26 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/moskva-2016386752.html
Москвичам порекомендовали выезжать в понедельник только на зимней резине
Москвичам порекомендовали выезжать в понедельник только на зимней резине - РИА Новости, 11.05.2025
Москвичам порекомендовали выезжать в понедельник только на зимней резине
Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы выезжать только на зимней резине или пересесть на общественный транспорт в понедельник из-за... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T21:26:00+03:00
2025-05-11T21:26:00+03:00
общество
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центр организации дорожного движения (цодд)
авто
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы выезжать только на зимней резине или пересесть на общественный транспорт в понедельник из-за заморозков. "ЦОДД: По прогнозам синоптиков в Москве ожидаются заморозки — завтра с утра рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт", - говорится в сообщении. Также ведомство рекомендует быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких ускорений и торможений и не отвлекаться на телефон во время движения. Кроме того, подчеркнули, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.
https://ria.ru/20250511/sinoptik-2016305463.html
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), авто, погода, россия
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Авто, Погода, Россия
Москвичам порекомендовали выезжать в понедельник только на зимней резине

Москвичам посоветовали выезжать 12 мая только на зимней резине из-за заморозков

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкДвижение транспорта по улице Косыгина после ледяного дождя
Движение транспорта по улице Косыгина после ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Движение транспорта по улице Косыгина после ледяного дождя . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы выезжать только на зимней резине или пересесть на общественный транспорт в понедельник из-за заморозков.
"ЦОДД: По прогнозам синоптиков в Москве ожидаются заморозки — завтра с утра рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт", - говорится в сообщении.
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Также ведомство рекомендует быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких ускорений и торможений и не отвлекаться на телефон во время движения.
Кроме того, подчеркнули, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.
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