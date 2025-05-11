https://ria.ru/20250511/moskva-2016386752.html
Москвичам порекомендовали выезжать в понедельник только на зимней резине
Москвичам порекомендовали выезжать в понедельник только на зимней резине - РИА Новости, 11.05.2025
Москвичам порекомендовали выезжать в понедельник только на зимней резине
Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы выезжать только на зимней резине или пересесть на общественный транспорт в понедельник из-за... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T21:26:00+03:00
2025-05-11T21:26:00+03:00
2025-05-11T21:26:00+03:00
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
авто
погода
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839221000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56a3527dbbfc978339bc3bfd7e5e6892.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы выезжать только на зимней резине или пересесть на общественный транспорт в понедельник из-за заморозков. "ЦОДД: По прогнозам синоптиков в Москве ожидаются заморозки — завтра с утра рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт", - говорится в сообщении. Также ведомство рекомендует быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких ускорений и торможений и не отвлекаться на телефон во время движения. Кроме того, подчеркнули, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.
https://ria.ru/20250511/sinoptik-2016305463.html
https://ria.ru/20250501/prognoz-2014397067.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839221000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b288d3481013c64c58d59edb6c6c1294.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), авто, погода, россия
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Авто, Погода, Россия
Москвичам порекомендовали выезжать в понедельник только на зимней резине
Москвичам посоветовали выезжать 12 мая только на зимней резине из-за заморозков