Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют участки четырех бывших промзон - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/moskva-2015629554.html
Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют участки четырех бывших промзон
Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют участки четырех бывших промзон - РИА Новости, 11.05.2025
Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют участки четырех бывших промзон
На востоке Москвы реализуют шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые предполагают застройку жильем и инфраструктурой участков четырех... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:12:00+03:00
2025-05-11T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_0:106:2560:1546_1920x0_80_0_0_054b31640b2787dc6027f58c51418e7c.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. На востоке Москвы реализуют шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые предполагают застройку жильем и инфраструктурой участков четырех бывших промзон, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что инвесторы проводят редевелопмент более 65 гектаров земли в бывших промзонах "Соколиная Гора", "Хапиловка", "Кирпичные улицы" и "Прожектор". Проекты помогут создать более 7,8 тысячи рабочих мест на востоке Москвы."Эти депрессивные территории в скором будущем превратятся в современные городские пространства с общественно-деловой застройкой, новыми высокотехнологичными производствами, а также жилыми кварталами. Инвестиции в проекты оцениваются в 372 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 16,3 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Вместе с жильем на месте бывших промзон возведут школы и детские сады суммарно на 4,8 тысячи мест.В стадии проработки и реализации в настоящее время в Москве – 302 проекта КРТ. В их рамках будет проведен редевелопмент около 4,2 тысячи гектаров земли.
https://ria.ru/20250507/efimov-2015486795.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_3538abc7f2e2e89d8723ff690f97d22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют участки четырех бывших промзон

Ефимов: жилые кварталы возведут по КРТ в бывших промзонах на востоке Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. На востоке Москвы реализуют шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые предполагают застройку жильем и инфраструктурой участков четырех бывших промзон, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что инвесторы проводят редевелопмент более 65 гектаров земли в бывших промзонах "Соколиная Гора", "Хапиловка", "Кирпичные улицы" и "Прожектор". Проекты помогут создать более 7,8 тысячи рабочих мест на востоке Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Ефимов: в Москве возвели шестой флагманский центр для экстренной медпомощи
7 мая, 14:06
"Эти депрессивные территории в скором будущем превратятся в современные городские пространства с общественно-деловой застройкой, новыми высокотехнологичными производствами, а также жилыми кварталами. Инвестиции в проекты оцениваются в 372 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 16,3 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Вместе с жильем на месте бывших промзон возведут школы и детские сады суммарно на 4,8 тысячи мест.
В стадии проработки и реализации в настоящее время в Москве – 302 проекта КРТ. В их рамках будет проведен редевелопмент около 4,2 тысячи гектаров земли.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала