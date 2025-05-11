https://ria.ru/20250511/moskva-2015629554.html
Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют участки четырех бывших промзон
Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют участки четырех бывших промзон - РИА Новости, 11.05.2025
Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют участки четырех бывших промзон
На востоке Москвы реализуют шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые предполагают застройку жильем и инфраструктурой участков четырех... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:12:00+03:00
2025-05-11T12:12:00+03:00
2025-05-11T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. На востоке Москвы реализуют шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые предполагают застройку жильем и инфраструктурой участков четырех бывших промзон, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что инвесторы проводят редевелопмент более 65 гектаров земли в бывших промзонах "Соколиная Гора", "Хапиловка", "Кирпичные улицы" и "Прожектор". Проекты помогут создать более 7,8 тысячи рабочих мест на востоке Москвы."Эти депрессивные территории в скором будущем превратятся в современные городские пространства с общественно-деловой застройкой, новыми высокотехнологичными производствами, а также жилыми кварталами. Инвестиции в проекты оцениваются в 372 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 16,3 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Вместе с жильем на месте бывших промзон возведут школы и детские сады суммарно на 4,8 тысячи мест.В стадии проработки и реализации в настоящее время в Москве – 302 проекта КРТ. В их рамках будет проведен редевелопмент около 4,2 тысячи гектаров земли.
https://ria.ru/20250507/efimov-2015486795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют участки четырех бывших промзон
Ефимов: жилые кварталы возведут по КРТ в бывших промзонах на востоке Москвы
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. На востоке Москвы реализуют шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые предполагают застройку жильем и инфраструктурой участков четырех бывших промзон, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что инвесторы проводят редевелопмент более 65 гектаров земли в бывших промзонах "Соколиная Гора", "Хапиловка", "Кирпичные улицы" и "Прожектор". Проекты помогут создать более 7,8 тысячи рабочих мест на востоке Москвы
.
"Эти депрессивные территории в скором будущем превратятся в современные городские пространства с общественно-деловой застройкой, новыми высокотехнологичными производствами, а также жилыми кварталами. Инвестиции в проекты оцениваются в 372 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 16,3 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Вместе с жильем на месте бывших промзон возведут школы и детские сады суммарно на 4,8 тысячи мест.
В стадии проработки и реализации в настоящее время в Москве – 302 проекта КРТ. В их рамках будет проведен редевелопмент около 4,2 тысячи гектаров земли.