https://ria.ru/20250511/moskva-2015629554.html

Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют участки четырех бывших промзон

Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют участки четырех бывших промзон - РИА Новости, 11.05.2025

Ефимов: на востоке Москвы реорганизуют участки четырех бывших промзон

На востоке Москвы реализуют шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые предполагают застройку жильем и инфраструктурой участков четырех... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:12:00+03:00

2025-05-11T12:12:00+03:00

2025-05-11T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. На востоке Москвы реализуют шесть проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые предполагают застройку жильем и инфраструктурой участков четырех бывших промзон, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что инвесторы проводят редевелопмент более 65 гектаров земли в бывших промзонах "Соколиная Гора", "Хапиловка", "Кирпичные улицы" и "Прожектор". Проекты помогут создать более 7,8 тысячи рабочих мест на востоке Москвы."Эти депрессивные территории в скором будущем превратятся в современные городские пространства с общественно-деловой застройкой, новыми высокотехнологичными производствами, а также жилыми кварталами. Инвестиции в проекты оцениваются в 372 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 16,3 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Вместе с жильем на месте бывших промзон возведут школы и детские сады суммарно на 4,8 тысячи мест.В стадии проработки и реализации в настоящее время в Москве – 302 проекта КРТ. В их рамках будет проведен редевелопмент около 4,2 тысячи гектаров земли.

https://ria.ru/20250507/efimov-2015486795.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы