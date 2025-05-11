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Эксперт рассказала о попытках Молдавии представить Россию как врага - РИА Новости, 11.05.2025
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17:20 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/moldaviya-2016365463.html
Эксперт рассказала о попытках Молдавии представить Россию как врага
Эксперт рассказала о попытках Молдавии представить Россию как врага - РИА Новости, 11.05.2025
Эксперт рассказала о попытках Молдавии представить Россию как врага
Власть Молдавии пытается сформировать общество, которое будет воспринимать Россию как врага, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:20:00+03:00
2025-05-11T17:20:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Власть Молдавии пытается сформировать общество, которое будет воспринимать Россию как врага, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Ранее РИА Новости выяснило, что новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая приднестровский конфликт, утверждает, что его сторонами были Молдавия и Российская Федерация. Согласно тезисам учебника, Молдавия пыталась сохранить свою целостность, а Россия якобы занималась "продолжением ее империалистических и геостратегических интересов". "Это целенаправленное формирование властью Молдовы целого общества, которое будет воспринимать Россию как врага. Потенциально это очень опасно, потому что у людей не будет взвешенного взгляда, не будет объективной оценки. У них будет навязанный образ, формируемый с самого детства. И конечно, это будет враждебное общество. Это бомба замедленного действия, закладываемая на наших глазах", - сказала Бобкова. Эксперт также обратила внимание на то, что в Молдавии регулярно наблюдается комплексное искажение исторической правды и подмена исторических фактов. По ее словам, это тщательно спланированный процесс. "Это и учебники, и в целом воспитательная работа с молодежью. Не принимается во внимание отказ родителей и школьникам принудительно демонстрируют фильм о депортациях "Сибирь на костях", порочащий Россию. Формируется устойчивый образ России как врага, как агрессора - очень негативный образ. Мы наблюдаем в Молдове процесс, когда власть страны пытается целое поколение формировать в ненависти к России, к нашим традиционным ценностям", - отметила Бобкова. Ранее в молдавских соцсетях была опубликована копия приказа, подписанного министром образования Даном Перчуном. Согласно документу, все школьники, начиная с пятого класса, должны были 8 мая посмотреть фильм о депортациях "Сибирь на костях", а затем обсудить его с учителями. Молдавская общественность ранее выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, в частности, героизирующие нацизм. Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям. В новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения, выяснило РИА Новости. Также агентство выяснило, что новый учебник по истории для старших классов в Молдавии при описании событий Великой Отечественной войны выдал американские бомбардировщики за советские самолеты, которые якобы бомбили румынский город. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250511/uchebnik-2016301799.html
https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015905855.html
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в мире, молдавия, румыния, россия
В мире, Молдавия, Румыния, Россия
Эксперт рассказала о попытках Молдавии представить Россию как врага

Бобкова: в Молдавии пытаются сформировать враждебное к России общество

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Власть Молдавии пытается сформировать общество, которое будет воспринимать Россию как врага, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова.
Ранее РИА Новости выяснило, что новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая приднестровский конфликт, утверждает, что его сторонами были Молдавия и Российская Федерация. Согласно тезисам учебника, Молдавия пыталась сохранить свою целостность, а Россия якобы занималась "продолжением ее империалистических и геостратегических интересов".
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"Это целенаправленное формирование властью Молдовы целого общества, которое будет воспринимать Россию как врага. Потенциально это очень опасно, потому что у людей не будет взвешенного взгляда, не будет объективной оценки. У них будет навязанный образ, формируемый с самого детства. И конечно, это будет враждебное общество. Это бомба замедленного действия, закладываемая на наших глазах", - сказала Бобкова.
Эксперт также обратила внимание на то, что в Молдавии регулярно наблюдается комплексное искажение исторической правды и подмена исторических фактов. По ее словам, это тщательно спланированный процесс.
"Это и учебники, и в целом воспитательная работа с молодежью. Не принимается во внимание отказ родителей и школьникам принудительно демонстрируют фильм о депортациях "Сибирь на костях", порочащий Россию. Формируется устойчивый образ России как врага, как агрессора - очень негативный образ. Мы наблюдаем в Молдове процесс, когда власть страны пытается целое поколение формировать в ненависти к России, к нашим традиционным ценностям", - отметила Бобкова.
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Ранее в молдавских соцсетях была опубликована копия приказа, подписанного министром образования Даном Перчуном. Согласно документу, все школьники, начиная с пятого класса, должны были 8 мая посмотреть фильм о депортациях "Сибирь на костях", а затем обсудить его с учителями. Молдавская общественность ранее выразила возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, в частности, героизирующие нацизм. Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям.
В новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения, выяснило РИА Новости. Также агентство выяснило, что новый учебник по истории для старших классов в Молдавии при описании событий Великой Отечественной войны выдал американские бомбардировщики за советские самолеты, которые якобы бомбили румынский город.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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