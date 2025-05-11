https://ria.ru/20250511/mo-2016328670.html

ВС России адекватно отвечали на действия Киева во время перемирия

ВС России адекватно отвечали на действия Киева во время перемирия - РИА Новости, 11.05.2025

ВС России адекватно отвечали на действия Киева во время перемирия

Российские Вооруженные Силы в условиях нарушения противником режима прекращения огня реагировали на все случаи зеркально, адекватно отвечали на преступные... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:34:00+03:00

2025-05-11T12:34:00+03:00

2025-05-11T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в условиях нарушения противником режима прекращения огня реагировали на все случаи зеркально, адекватно отвечали на преступные действия киевского режима, сообщили в Минобороны РФ. "В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и действовали адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима", - говорится в сводке российского ведомства.

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вооруженные силы украины, россия, киев, безопасность