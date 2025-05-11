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ВС России адекватно отвечали на действия Киева во время перемирия - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/mo-2016328670.html
ВС России адекватно отвечали на действия Киева во время перемирия
ВС России адекватно отвечали на действия Киева во время перемирия - РИА Новости, 11.05.2025
ВС России адекватно отвечали на действия Киева во время перемирия
Российские Вооруженные Силы в условиях нарушения противником режима прекращения огня реагировали на все случаи зеркально, адекватно отвечали на преступные... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:34:00+03:00
2025-05-11T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
киев
безопасность
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в условиях нарушения противником режима прекращения огня реагировали на все случаи зеркально, адекватно отвечали на преступные действия киевского режима, сообщили в Минобороны РФ. "В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и действовали адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима", - говорится в сводке российского ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Безопасность
ВС России адекватно отвечали на действия Киева во время перемирия

МО: ВС РФ адекватно отвечали на действия Киева, нарушавшего перемирие

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в условиях нарушения противником режима прекращения огня реагировали на все случаи зеркально, адекватно отвечали на преступные действия киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.
"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и действовали адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима", - говорится в сводке российского ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКиевБезопасность
 
 
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