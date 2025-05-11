https://ria.ru/20250511/mo-2016323965.html

Минобороны рассказало о попытках ВСУ прорваться через российскую границу

Минобороны рассказало о попытках ВСУ прорваться через российскую границу - РИА Новости, 11.05.2025

Минобороны рассказало о попытках ВСУ прорваться через российскую границу

ВСУ в дни перемирия по случаю 80-летия Победы пять раз пытались прорваться через государственную границу России в Курской и Белгородской областях и совершить 37 РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:04:00+03:00

2025-05-11T12:04:00+03:00

2025-05-11T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВСУ в дни перемирия по случаю 80-летия Победы пять раз пытались прорваться через государственную границу России в Курской и Белгородской областях и совершить 37 атак, все попытки были отбиты, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."ВСУ предприняты пять попыток прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак, одна разведка боем в районах населенных пунктов Павловка, Будки Сумской области, Теткино Курской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Ульяновка, Новооленовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Троицкое, Веселое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики, которые были отражены", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, белгородская область, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность