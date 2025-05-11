Белоусов встретился с командующим ВС Ливии
МО России: Белоусов встретился с командующим ВС Ливии Хафтаром
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. 11 мая 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. 11 мая 2025
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, на которой были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, стороны подтвердили обоюдный настрой развивать взаимодействие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, а также в целом ситуация в Ливии. Стороны подтвердили обоюдный настрой развивать взаимодействие по линии военных ведомств двух стран в целях обеспечения безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении ведомства.
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