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Белоусов встретился с командующим ВС Ливии - РИА Новости, 11.05.2025
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10:03 11.05.2025 (обновлено: 10:54 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/mo-2016308485.html
Белоусов встретился с командующим ВС Ливии
Белоусов встретился с командующим ВС Ливии - РИА Новости, 11.05.2025
Белоусов встретился с командующим ВС Ливии
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, на которой были обсуждены актуальные вопросы... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:03:00+03:00
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россия
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халифа хафтар
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, на которой были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, стороны подтвердили обоюдный настрой развивать взаимодействие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, а также в целом ситуация в Ливии. Стороны подтвердили обоюдный настрой развивать взаимодействие по линии военных ведомств двух стран в целях обеспечения безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении ведомства.
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ливия, россия, андрей белоусов, халифа хафтар, в мире
Ливия, Россия, Андрей Белоусов, Халифа Хафтар, В мире
Белоусов встретился с командующим ВС Ливии

МО России: Белоусов встретился с командующим ВС Ливии Хафтаром

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. 11 мая 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. 11 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. 11 мая 2025
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, на которой были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, стороны подтвердили обоюдный настрой развивать взаимодействие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, а также в целом ситуация в Ливии. Стороны подтвердили обоюдный настрой развивать взаимодействие по линии военных ведомств двух стран в целях обеспечения безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении ведомства.
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