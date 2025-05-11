https://ria.ru/20250511/mo-2016308485.html

Белоусов встретился с командующим ВС Ливии

Белоусов встретился с командующим ВС Ливии - РИА Новости, 11.05.2025

Белоусов встретился с командующим ВС Ливии

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, на которой были обсуждены актуальные вопросы... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T10:03:00+03:00

2025-05-11T10:03:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, на которой были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, стороны подтвердили обоюдный настрой развивать взаимодействие, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, а также в целом ситуация в Ливии. Стороны подтвердили обоюдный настрой развивать взаимодействие по линии военных ведомств двух стран в целях обеспечения безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении ведомства.

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ливия, россия, андрей белоусов, халифа хафтар, в мире