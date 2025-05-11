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Новый папа римский призвал к достижению продолжительного мира на Украине
Новый папа римский призвал к достижению продолжительного мира на Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Новый папа римский призвал к достижению продолжительного мира на Украине
Папа Римский Лев XIV в первой воскресной проповеди призвал к достижению "продолжительного и подлинного мира" на Украине. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:13:00+03:00
2025-05-11T13:13:00+03:00
2025-05-11T15:53:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
индия
пакистан
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ВАТИКАН, 11 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в первой воскресной проповеди призвал к достижению "продолжительного и подлинного мира" на Украине."В своем сердце я ношу страдания возлюбленного украинского народа. Да будет сделано все возможное, чтобы достичь как можно скорее подлинного, справедливого и продолжительного мира. Да будут освобождены все пленные, И да вернутся к своим семьям детям", - сказал понтифик с балкона собора Святого Петра.Также папа Римский призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и оказанию гуманитарной помощи страдающему населению.Говоря о конфликте между Индией и Пакистаном, он поддержал заключение перемирия между сторонам и выразил надежду на достижение прочного мирного соглашения.Понтифик выступил с обращением против любых войн, напомнив о словах своего предшественника на Апостольском престоле папы Франциска. "Огромная трагедия Второй мировой войны закончилась 80 лет назад, 8 мая, унеся с собой 60 миллионов жертв. В сегодняшнем сценарии драмы Третьей мировой войны по частям, как неоднократно заявлял папа Франциск, я тоже обращаюсь к сильным мира, повторяя этот вечно актуальный призыв: пусть никогда больше не будет войны", - сказал папа Римский.Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США.
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016337237.html
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украина, в мире, франциск (хорхе марио бергольо), индия, пакистан
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Индия, Пакистан
Новый папа римский призвал к достижению продолжительного мира на Украине
Папа римский Лев XIV призвал к достижению продолжительного мира на Украине