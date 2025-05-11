Внук де Голля призвал приложить все усилия ради борьбы за мир
Пьер де Голль: борьба за мир требует максимального приложения усилий и воли
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Борьба за мир во всем мире сегодня требует максимального приложения усилий и воли, сказал в разговоре с РИА Новости внук президента Франции в 1958-1969 годах Шарля де Голля, заместитель председателя жюри международной премии мира имени Л.Н. Толстого Пьер де Голль.
"Ни у кого нет монополии на мир, и очень важно, чтобы Международная премия мира имени Льва Толстого выступила за защиту мира во всем мире. Это и российская, и французская традиция. И я думаю, что очень важно вложить все наши усилия, всю нашу волю в борьбу за мир", - заявил он РИА Новости, находясь в Москве с супругой и детьми.
Де Голль считает, что у людей есть свобода выбора, данная богом, и обязанность бороться за мир и делать добро.
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"Во всех романах Толстого есть поиск добра, и я думаю, что это актуально и сегодня, будь то на войне или при мире. Но сейчас я надеюсь, что это будет при мире", - добавил собеседник агентства.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.
Ранее европарламентарии выдвинули на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого экономиста Джеффри Сакса за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы. Авторами заявки выступили в том числе представитель Словакии Любош Блаха, немецкий депутат Михаэль фон дер Шуленбург, депутат из Чехии Ондрей Досталь.