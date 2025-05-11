https://ria.ru/20250511/mir-2016301144.html

Внук де Голля призвал приложить все усилия ради борьбы за мир

Внук де Голля призвал приложить все усилия ради борьбы за мир - РИА Новости, 11.05.2025

Внук де Голля призвал приложить все усилия ради борьбы за мир

Борьба за мир во всем мире сегодня требует максимального приложения усилий и воли, сказал в разговоре с РИА Новости внук президента Франции в 1958-1969 годах... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T08:16:00+03:00

2025-05-11T08:16:00+03:00

2025-05-11T08:16:00+03:00

москва

словакия

чехия

лев толстой (писатель)

шарль де голль

российское историческое общество

российское военно-историческое общество (рвио)

"российский фонд мира"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848598412_0:267:2941:1921_1920x0_80_0_0_6c43c552daa52e44371d4f7dc9490eba.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Борьба за мир во всем мире сегодня требует максимального приложения усилий и воли, сказал в разговоре с РИА Новости внук президента Франции в 1958-1969 годах Шарля де Голля, заместитель председателя жюри международной премии мира имени Л.Н. Толстого Пьер де Голль. "Ни у кого нет монополии на мир, и очень важно, чтобы Международная премия мира имени Льва Толстого выступила за защиту мира во всем мире. Это и российская, и французская традиция. И я думаю, что очень важно вложить все наши усилия, всю нашу волю в борьбу за мир", - заявил он РИА Новости, находясь в Москве с супругой и детьми. Де Голль считает, что у людей есть свобода выбора, данная богом, и обязанность бороться за мир и делать добро. "Во всех романах Толстого есть поиск добра, и я думаю, что это актуально и сегодня, будь то на войне или при мире. Но сейчас я надеюсь, что это будет при мире", - добавил собеседник агентства. Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году. Ранее европарламентарии выдвинули на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого экономиста Джеффри Сакса за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы. Авторами заявки выступили в том числе представитель Словакии Любош Блаха, немецкий депутат Михаэль фон дер Шуленбург, депутат из Чехии Ондрей Досталь.

https://ria.ru/20250510/vnuk--2016158736.html

https://ria.ru/20250501/saks-2014594628.html

москва

словакия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, словакия, чехия, лев толстой (писатель), шарль де голль, российское историческое общество, российское военно-историческое общество (рвио), "российский фонд мира", в мире