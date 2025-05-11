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Внук де Голля призвал приложить все усилия ради борьбы за мир - РИА Новости, 11.05.2025
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08:16 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/mir-2016301144.html
Внук де Голля призвал приложить все усилия ради борьбы за мир
Внук де Голля призвал приложить все усилия ради борьбы за мир - РИА Новости, 11.05.2025
Внук де Голля призвал приложить все усилия ради борьбы за мир
Борьба за мир во всем мире сегодня требует максимального приложения усилий и воли, сказал в разговоре с РИА Новости внук президента Франции в 1958-1969 годах... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T08:16:00+03:00
2025-05-11T08:16:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Борьба за мир во всем мире сегодня требует максимального приложения усилий и воли, сказал в разговоре с РИА Новости внук президента Франции в 1958-1969 годах Шарля де Голля, заместитель председателя жюри международной премии мира имени Л.Н. Толстого Пьер де Голль. "Ни у кого нет монополии на мир, и очень важно, чтобы Международная премия мира имени Льва Толстого выступила за защиту мира во всем мире. Это и российская, и французская традиция. И я думаю, что очень важно вложить все наши усилия, всю нашу волю в борьбу за мир", - заявил он РИА Новости, находясь в Москве с супругой и детьми. Де Голль считает, что у людей есть свобода выбора, данная богом, и обязанность бороться за мир и делать добро. "Во всех романах Толстого есть поиск добра, и я думаю, что это актуально и сегодня, будь то на войне или при мире. Но сейчас я надеюсь, что это будет при мире", - добавил собеседник агентства. Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году. Ранее европарламентарии выдвинули на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого экономиста Джеффри Сакса за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы. Авторами заявки выступили в том числе представитель Словакии Любош Блаха, немецкий депутат Михаэль фон дер Шуленбург, депутат из Чехии Ондрей Досталь.
https://ria.ru/20250510/vnuk--2016158736.html
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москва, словакия, чехия, лев толстой (писатель), шарль де голль, российское историческое общество, российское военно-историческое общество (рвио), "российский фонд мира", в мире
Москва, Словакия, Чехия, Лев Толстой (писатель), Шарль де Голль, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество (РВИО), "Российский фонд мира", В мире
Внук де Голля призвал приложить все усилия ради борьбы за мир

Пьер де Голль: борьба за мир требует максимального приложения усилий и воли

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Борьба за мир во всем мире сегодня требует максимального приложения усилий и воли, сказал в разговоре с РИА Новости внук президента Франции в 1958-1969 годах Шарля де Голля, заместитель председателя жюри международной премии мира имени Л.Н. Толстого Пьер де Голль.
"Ни у кого нет монополии на мир, и очень важно, чтобы Международная премия мира имени Льва Толстого выступила за защиту мира во всем мире. Это и российская, и французская традиция. И я думаю, что очень важно вложить все наши усилия, всю нашу волю в борьбу за мир", - заявил он РИА Новости, находясь в Москве с супругой и детьми.
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Внук де Голля заявил, что его дед приехал бы в Москву на парад Победы 9 мая
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Де Голль считает, что у людей есть свобода выбора, данная богом, и обязанность бороться за мир и делать добро.
«
"Во всех романах Толстого есть поиск добра, и я думаю, что это актуально и сегодня, будь то на войне или при мире. Но сейчас я надеюсь, что это будет при мире", - добавил собеседник агентства.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.
Ранее европарламентарии выдвинули на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого экономиста Джеффри Сакса за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы. Авторами заявки выступили в том числе представитель Словакии Любош Блаха, немецкий депутат Михаэль фон дер Шуленбург, депутат из Чехии Ондрей Досталь.
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1 мая, 17:58
 
МоскваСловакияЧехияЛев Толстой (писатель)Шарль де ГолльРоссийское историческое обществоРоссийское военно-историческое общество (РВИО)"Российский фонд мира"В мире
 
 
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