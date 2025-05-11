https://ria.ru/20250511/merts-2016386047.html

В Госдуме выступили с предостережением для Мерца

В Госдуме выступили с предостережением для Мерца - РИА Новости, 11.05.2025

В Госдуме выступили с предостережением для Мерца

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует вести более взвешенную политику по... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T21:02:00+03:00

2025-05-11T21:02:00+03:00

2025-05-11T21:02:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут стоить ему карьеры. Ранее Мерц в интервью телеканалу n-tv, отвечая на вопрос о возможной поставке крылатых ракет Taurus, заявил, что дебаты о поставках оружия, калибров, оборонных систем и прочей военной помощи Украине будут выведены из общественного пространства. "Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику. В Германии это называется конструктивный вотум недоверия", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Мерцу следует помнить о цене, которую он может заплатить, если допустит политические просчеты во внешней политике Германии, как его предшественник. "В противном случае Мерц попадет в очередной ступор", - сказал депутат. Парламент Германии во вторник со второго раза избрал новым канцлером ФРГ лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который выступает за поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Президент Германии уже назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ.

https://ria.ru/20250511/merts-2016347323.html

https://ria.ru/20250510/kiev-2016265899.html

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в мире, германия, украина, фридрих мерц, леонид ивлев, хдс/хсс, госдума рф, россия