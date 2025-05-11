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В Госдуме выступили с предостережением для Мерца - РИА Новости, 11.05.2025
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21:02 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/merts-2016386047.html
В Госдуме выступили с предостережением для Мерца
В Госдуме выступили с предостережением для Мерца - РИА Новости, 11.05.2025
В Госдуме выступили с предостережением для Мерца
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует вести более взвешенную политику по... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T21:02:00+03:00
2025-05-11T21:02:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут стоить ему карьеры. Ранее Мерц в интервью телеканалу n-tv, отвечая на вопрос о возможной поставке крылатых ракет Taurus, заявил, что дебаты о поставках оружия, калибров, оборонных систем и прочей военной помощи Украине будут выведены из общественного пространства. "Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику. В Германии это называется конструктивный вотум недоверия", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Мерцу следует помнить о цене, которую он может заплатить, если допустит политические просчеты во внешней политике Германии, как его предшественник. "В противном случае Мерц попадет в очередной ступор", - сказал депутат. Парламент Германии во вторник со второго раза избрал новым канцлером ФРГ лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который выступает за поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Президент Германии уже назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ.
https://ria.ru/20250511/merts-2016347323.html
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в мире, германия, украина, фридрих мерц, леонид ивлев, хдс/хсс, госдума рф, россия
В мире, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Леонид Ивлев, ХДС/ХСС, Госдума РФ, Россия
В Госдуме выступили с предостережением для Мерца

Депутат от Крыма Ивлев предостерег Мерца от необдуманных шагов в отношении РФ

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут стоить ему карьеры.
Ранее Мерц в интервью телеканалу n-tv, отвечая на вопрос о возможной поставке крылатых ракет Taurus, заявил, что дебаты о поставках оружия, калибров, оборонных систем и прочей военной помощи Украине будут выведены из общественного пространства.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Мерц оценил готовность России к диалогу с Украиной
Вчера, 14:58
"Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику. В Германии это называется конструктивный вотум недоверия", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Мерцу следует помнить о цене, которую он может заплатить, если допустит политические просчеты во внешней политике Германии, как его предшественник.
"В противном случае Мерц попадет в очередной ступор", - сказал депутат.
Парламент Германии во вторник со второго раза избрал новым канцлером ФРГ лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который выступает за поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Президент Германии уже назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
"Коалиция дебилов": встречу в Киеве подняли на смех
10 мая, 23:31
 
В миреГерманияУкраинаФридрих МерцЛеонид ИвлевХДС/ХССГосдума РФРоссия
 
 
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