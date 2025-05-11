В Госдуме выступили с предостережением для Мерца
Депутат от Крыма Ивлев предостерег Мерца от необдуманных шагов в отношении РФ
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут стоить ему карьеры.
Ранее Мерц в интервью телеканалу n-tv, отвечая на вопрос о возможной поставке крылатых ракет Taurus, заявил, что дебаты о поставках оружия, калибров, оборонных систем и прочей военной помощи Украине будут выведены из общественного пространства.
"Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику. В Германии это называется конструктивный вотум недоверия", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Мерцу следует помнить о цене, которую он может заплатить, если допустит политические просчеты во внешней политике Германии, как его предшественник.
"В противном случае Мерц попадет в очередной ступор", - сказал депутат.
Парламент Германии во вторник со второго раза избрал новым канцлером ФРГ лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который выступает за поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Президент Германии уже назначил Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ.
"Коалиция дебилов": встречу в Киеве подняли на смех
10 мая, 23:31