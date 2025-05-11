https://ria.ru/20250511/makron-2016345358.html
Макрон на встрече в Киеве спрятал от камер неизвестный предмет
Макрон на встрече в Киеве спрятал от камер неизвестный предмет - РИА Новости, 11.05.2025
Макрон на встрече в Киеве спрятал от камер неизвестный предмет
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с европейскими коллегами в Киеве спрятал от камер неизвестный предмет, похожий на пакетик, на это обратило... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:44:00+03:00
2025-05-11T14:44:00+03:00
2025-05-11T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с европейскими коллегами в Киеве спрятал от камер неизвестный предмет, похожий на пакетик, на это обратило внимание украинское издание "Страна.ua".На опубликованном видеоролике помимо французского лидера присутствовали премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц."Макрон быстро убрал со стола и положил в карман то ли пакетик, то ли скомканную бумажку", — пишет издание.Как отмечается, содержимое предмета осталось неизвестным.В субботу Макрон, Мерц, Стармер, а также премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Лидер Франции заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.Российский лидер отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
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Макрон в купе во время поездки в Киев
Макрон в купе во время поездки в Киев
2025-05-11T14:44
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Киев, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц
Макрон на встрече в Киеве спрятал от камер неизвестный предмет
Макрон на встрече в Киеве спрятал от камер предмет, похожий на пакетик