https://ria.ru/20250511/makron-2016345358.html

Макрон на встрече в Киеве спрятал от камер неизвестный предмет

Макрон на встрече в Киеве спрятал от камер неизвестный предмет - РИА Новости, 11.05.2025

Макрон на встрече в Киеве спрятал от камер неизвестный предмет

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с европейскими коллегами в Киеве спрятал от камер неизвестный предмет, похожий на пакетик, на это обратило... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:44:00+03:00

2025-05-11T14:44:00+03:00

2025-05-11T18:17:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с европейскими коллегами в Киеве спрятал от камер неизвестный предмет, похожий на пакетик, на это обратило внимание украинское издание "Страна.ua".На опубликованном видеоролике помимо французского лидера присутствовали премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц."Макрон быстро убрал со стола и положил в карман то ли пакетик, то ли скомканную бумажку", — пишет издание.Как отмечается, содержимое предмета осталось неизвестным.В субботу Макрон, Мерц, Стармер, а также премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Лидер Франции заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.Российский лидер отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.

https://ria.ru/20250511/kiev-2016350385.html

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Макрон в купе во время поездки в Киев Макрон в купе во время поездки в Киев 2025-05-11T14:44 true PT0M19S

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