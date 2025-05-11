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Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного флага - РИА Новости, 11.05.2025
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07:58 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/lukashenko-2016299761.html
Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного флага
Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного флага - РИА Новости, 11.05.2025
Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного флага
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна, отметив,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T07:58:00+03:00
2025-05-11T07:58:00+03:00
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МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна, отметив, что государственные символы укрепляют единство белорусского народа, сообщила пресс-служба президента. День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна отмечается в Белоруссии ежегодно во второе воскресенье мая в соответствии с указом президента. Государственные символы были утверждены по результатам проведенного 14 мая 1995 года республиканского референдума. "Выбор белорусов, сделанный 30 лет назад, ознаменовал торжество исторической справедливости и начал отсчет мирной созидательной жизни молодой страны. Национальные символы, вобрав в себя духовную силу народа, сберегают его ценности и смыслы, укрепляют единство и сподвигают на великие свершения", - говорится в поздравлении. "Успехи нынешнего поколения - от сильной государственности до развитой экономики - всегда будут озаряться лучами восходящего над земным шаром солнца, обладать красно-зеленым отливом и звучать в мелодии гимна", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20250505/lukashenko-2015023541.html
https://ria.ru/20250508/belorussija-2015780583.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного флага

Лукашенко: государственные символы укрепляют единство белорусского народа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна, отметив, что государственные символы укрепляют единство белорусского народа, сообщила пресс-служба президента.
День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна отмечается в Белоруссии ежегодно во второе воскресенье мая в соответствии с указом президента. Государственные символы были утверждены по результатам проведенного 14 мая 1995 года республиканского референдума.
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"Успехи нынешнего поколения - от сильной государственности до развитой экономики - всегда будут озаряться лучами восходящего над земным шаром солнца, обладать красно-зеленым отливом и звучать в мелодии гимна", - заявил Лукашенко.
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