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В России в майские выходные появилось 16 новых миллионеров - РИА Новости, 11.05.2025
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13:05 11.05.2025 (обновлено: 14:10 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/lotereya-2016333412.html
В России в майские выходные появилось 16 новых миллионеров
В России в майские выходные появилось 16 новых миллионеров - РИА Новости, 11.05.2025
В России в майские выходные появилось 16 новых миллионеров
Благодаря праздничному розыгрышу лотереи "Мечталлион" 11 мая в России стало на 16 миллионеров больше, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная РИА Новости, 11.05.2025
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общество
россия
москва
ульяновская область
лотерея
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Благодаря праздничному розыгрышу лотереи "Мечталлион" 11 мая в России стало на 16 миллионеров больше, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора гослотерей, организованных Минфином."В России появилось 16 новых миллионеров после розыгрыша праздничного тиража флагманской лотереи "Мечталлион", который был посвящен Дню Победы. В тираже №138 разыгрывалось более 80 миллионов рублей на всех участников, при этом фактическая сумма выигрышей превысила 114 миллионов рублей", — сообщили в компании.Участники праздничного тиража, выигравшие по миллиону рублей, купили счастливые билеты в Москве, Иркутской, Костромской, Московской, Тверской, Ульяновской областях, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе, а также онлайн. Общая сумма выигрышей в сегодняшнем тираже "Мечталлион" составила 114 567 460 рублей, выигрышными стали 829 427 билетов.
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россия
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общество, россия, москва, ульяновская область, лотерея, министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Россия, Москва, Ульяновская область, Лотерея, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России в майские выходные появилось 16 новых миллионеров

В ходе розыгрыша лотереи "Мечталлион" 11 мая в РФ стало на 16 миллионеров больше

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПачки с денежными купюрами
Пачки с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Благодаря праздничному розыгрышу лотереи "Мечталлион" 11 мая в России стало на 16 миллионеров больше, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора гослотерей, организованных Минфином.
"В России появилось 16 новых миллионеров после розыгрыша праздничного тиража флагманской лотереи "Мечталлион", который был посвящен Дню Победы. В тираже №138 разыгрывалось более 80 миллионов рублей на всех участников, при этом фактическая сумма выигрышей превысила 114 миллионов рублей", — сообщили в компании.
Участники праздничного тиража, выигравшие по миллиону рублей, купили счастливые билеты в Москве, Иркутской, Костромской, Московской, Тверской, Ульяновской областях, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе, а также онлайн.
Общая сумма выигрышей в сегодняшнем тираже "Мечталлион" составила 114 567 460 рублей, выигрышными стали 829 427 билетов.
Лотерейные шары - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Россиянка, выигравшая миллионы рублей в лотерею, поделилась секретом удачи
22 апреля, 09:20
 
ОбществоРоссияМоскваУльяновская областьЛотереяМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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