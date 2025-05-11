https://ria.ru/20250511/lotereya-2016333412.html

В России в майские выходные появилось 16 новых миллионеров

В России в майские выходные появилось 16 новых миллионеров - РИА Новости, 11.05.2025

В России в майские выходные появилось 16 новых миллионеров

Благодаря праздничному розыгрышу лотереи "Мечталлион" 11 мая в России стало на 16 миллионеров больше, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T13:05:00+03:00

2025-05-11T13:05:00+03:00

2025-05-11T14:10:00+03:00

общество

россия

москва

ульяновская область

лотерея

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Благодаря праздничному розыгрышу лотереи "Мечталлион" 11 мая в России стало на 16 миллионеров больше, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора гослотерей, организованных Минфином."В России появилось 16 новых миллионеров после розыгрыша праздничного тиража флагманской лотереи "Мечталлион", который был посвящен Дню Победы. В тираже №138 разыгрывалось более 80 миллионов рублей на всех участников, при этом фактическая сумма выигрышей превысила 114 миллионов рублей", — сообщили в компании.Участники праздничного тиража, выигравшие по миллиону рублей, купили счастливые билеты в Москве, Иркутской, Костромской, Московской, Тверской, Ульяновской областях, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе, а также онлайн. Общая сумма выигрышей в сегодняшнем тираже "Мечталлион" составила 114 567 460 рублей, выигрышными стали 829 427 билетов.

https://ria.ru/20250422/lotereya-2012656374.html

россия

москва

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, ульяновская область, лотерея, министерство финансов рф (минфин россии)