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Во Владивостоке перевернулись две лодки с рыбаками - РИА Новости, 11.05.2025
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12:45 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/lodki--2016330055.html
Во Владивостоке перевернулись две лодки с рыбаками
Во Владивостоке перевернулись две лодки с рыбаками - РИА Новости, 11.05.2025
Во Владивостоке перевернулись две лодки с рыбаками
Две лодки с рыбаками за воскресенье перевернулись в акватории Владивостока, один человек погиб, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:45:00+03:00
2025-05-11T12:45:00+03:00
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. Две лодки с рыбаками за воскресенье перевернулись в акватории Владивостока, один человек погиб, сообщает региональный главк МЧС РФ. "В 13.40 (06.40 мск) поступило сообщение о том, что у берега в районе бухты Щитовая перевернулась лодка с 2 рыбаками. В результате происшествия погиб 1 мужчина", - говорится в сообщении. Позже, в 14.40 (07.40 мск) поступило сообщение о том, что в районе бухты Три поросенка перевернулась лодка с людьми. Спасатели обнаружили в 300 метрах от берега трех мужчин рядом с перевернутой лодкой, они были доставлены на берег в удовлетворительном состоянии.
https://ria.ru/20250511/dtp-2016329634.html
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владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Во Владивостоке перевернулись две лодки с рыбаками

Две лодки с рыбаками за день перевернулись во Владивостоке, 1 человек погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. Две лодки с рыбаками за воскресенье перевернулись в акватории Владивостока, один человек погиб, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"В 13.40 (06.40 мск) поступило сообщение о том, что у берега в районе бухты Щитовая перевернулась лодка с 2 рыбаками. В результате происшествия погиб 1 мужчина", - говорится в сообщении.
Позже, в 14.40 (07.40 мск) поступило сообщение о том, что в районе бухты Три поросенка перевернулась лодка с людьми. Спасатели обнаружили в 300 метрах от берега трех мужчин рядом с перевернутой лодкой, они были доставлены на берег в удовлетворительном состоянии.
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