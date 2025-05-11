https://ria.ru/20250511/lodki--2016330055.html

Во Владивостоке перевернулись две лодки с рыбаками

Во Владивостоке перевернулись две лодки с рыбаками - РИА Новости, 11.05.2025

Во Владивостоке перевернулись две лодки с рыбаками

Две лодки с рыбаками за воскресенье перевернулись в акватории Владивостока, один человек погиб, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:45:00+03:00

2025-05-11T12:45:00+03:00

2025-05-11T12:45:00+03:00

владивосток

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. Две лодки с рыбаками за воскресенье перевернулись в акватории Владивостока, один человек погиб, сообщает региональный главк МЧС РФ. "В 13.40 (06.40 мск) поступило сообщение о том, что у берега в районе бухты Щитовая перевернулась лодка с 2 рыбаками. В результате происшествия погиб 1 мужчина", - говорится в сообщении. Позже, в 14.40 (07.40 мск) поступило сообщение о том, что в районе бухты Три поросенка перевернулась лодка с людьми. Спасатели обнаружили в 300 метрах от берега трех мужчин рядом с перевернутой лодкой, они были доставлены на берег в удовлетворительном состоянии.

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владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия