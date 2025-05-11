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В столице Перу прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
04:05 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/lima-2016290638.html
В столице Перу прошла акция "Бессмертный полк"
В столице Перу прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.05.2025
В столице Перу прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в одном из центральных районов Лимы, столицы Перу, сообщили РИА Новости в посольстве России. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T04:05:00+03:00
2025-05-11T04:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
перу
россия
лима (город)
игорь романченко (посол рф в перу )
80-летие победы в великой отечественной войне
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в одном из центральных районов Лимы, столицы Перу, сообщили РИА Новости в посольстве России. "В марше приняли участие около 250 человек, акция прошла в районе Хесус Мария", - отметили в дипмиссии. Российские соотечественники и перуанцы прошли под песни военных лет по одному из проспектов, движение по которому было специально перекрыто. Шествие завершилось торжественным концертом в Русском доме, который был организован силами соотечественников и проведен при переполненном зале и единодушном одобрении сотен перуанских гостей. Собравшиеся почтили память миллионов погибших минутой молчания. "Восемьдесят лет назад наши деды и прадеды поставили точку в битве, определившей мировой порядок и обеспечив на десятилетия мирное небо над нашей Родиной, страх и уважение у наших врагов. Победа досталась нам дорогой ценой. Нет семьи, которая не потеряла бы своих родственников на фронте, в партизансках отрядах и в подполье, куя в тылу оружие мщения. Мы помним их подвиг и здесь, вдали от Родины, делаем все, чтобы история не могла повториться, чтобы нацизм, семена которого сегодня пытаются вновь взойти на братской Украине, навсегда исчез с нашей планеты", - приводит дипмиссия слова посла России в Перу Игоря Романченко. "Память о подвиге народа будет жить вечно и любые попытки исказить историю, забыть о вкладе нашей страны в Великую Победу обречены на неудачу", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20250503/polk-2014803862.html
https://ria.ru/20250511/ekvador-2016289499.html
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в мире, перу, россия, лима (город), игорь романченко (посол рф в перу ), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Перу, Россия, Лима (город), Игорь Романченко (посол РФ в Перу ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В столице Перу прошла акция "Бессмертный полк"

В центре Лимы прошла акция Бессмертный полк

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАкция "Бессмертный полк"
Акция Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Акция "Бессмертный полк". Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в одном из центральных районов Лимы, столицы Перу, сообщили РИА Новости в посольстве России.
"В марше приняли участие около 250 человек, акция прошла в районе Хесус Мария", - отметили в дипмиссии.
Шествие Бессмертного полка в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Буэнос-Айресе прошло шествие "Бессмертного полка"
3 мая, 19:16
Российские соотечественники и перуанцы прошли под песни военных лет по одному из проспектов, движение по которому было специально перекрыто.
Шествие завершилось торжественным концертом в Русском доме, который был организован силами соотечественников и проведен при переполненном зале и единодушном одобрении сотен перуанских гостей. Собравшиеся почтили память миллионов погибших минутой молчания.
"Восемьдесят лет назад наши деды и прадеды поставили точку в битве, определившей мировой порядок и обеспечив на десятилетия мирное небо над нашей Родиной, страх и уважение у наших врагов. Победа досталась нам дорогой ценой. Нет семьи, которая не потеряла бы своих родственников на фронте, в партизансках отрядах и в подполье, куя в тылу оружие мщения. Мы помним их подвиг и здесь, вдали от Родины, делаем все, чтобы история не могла повториться, чтобы нацизм, семена которого сегодня пытаются вновь взойти на братской Украине, навсегда исчез с нашей планеты", - приводит дипмиссия слова посла России в Перу Игоря Романченко.
"Память о подвиге народа будет жить вечно и любые попытки исказить историю, забыть о вкладе нашей страны в Великую Победу обречены на неудачу", - добавил дипломат.
Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Эквадоре прошла акция "Бессмертный полк"
03:31
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреПеруРоссияЛима (город)Игорь Романченко (посол РФ в Перу )80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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