https://ria.ru/20250511/lima-2016290638.html

В столице Перу прошла акция "Бессмертный полк"

В столице Перу прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.05.2025

В столице Перу прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла в одном из центральных районов Лимы, столицы Перу, сообщили РИА Новости в посольстве России. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T04:05:00+03:00

2025-05-11T04:05:00+03:00

2025-05-11T04:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

перу

россия

лима (город)

игорь романченко (посол рф в перу )

80-летие победы в великой отечественной войне

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в одном из центральных районов Лимы, столицы Перу, сообщили РИА Новости в посольстве России. "В марше приняли участие около 250 человек, акция прошла в районе Хесус Мария", - отметили в дипмиссии. Российские соотечественники и перуанцы прошли под песни военных лет по одному из проспектов, движение по которому было специально перекрыто. Шествие завершилось торжественным концертом в Русском доме, который был организован силами соотечественников и проведен при переполненном зале и единодушном одобрении сотен перуанских гостей. Собравшиеся почтили память миллионов погибших минутой молчания. "Восемьдесят лет назад наши деды и прадеды поставили точку в битве, определившей мировой порядок и обеспечив на десятилетия мирное небо над нашей Родиной, страх и уважение у наших врагов. Победа досталась нам дорогой ценой. Нет семьи, которая не потеряла бы своих родственников на фронте, в партизансках отрядах и в подполье, куя в тылу оружие мщения. Мы помним их подвиг и здесь, вдали от Родины, делаем все, чтобы история не могла повториться, чтобы нацизм, семена которого сегодня пытаются вновь взойти на братской Украине, навсегда исчез с нашей планеты", - приводит дипмиссия слова посла России в Перу Игоря Романченко. "Память о подвиге народа будет жить вечно и любые попытки исказить историю, забыть о вкладе нашей страны в Великую Победу обречены на неудачу", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20250503/polk-2014803862.html

https://ria.ru/20250511/ekvador-2016289499.html

перу

россия

лима (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, перу, россия, лима (город), игорь романченко (посол рф в перу ), 80-летие победы в великой отечественной войне