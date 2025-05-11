https://ria.ru/20250511/liksutov-2015654561.html

Ликсутов: на северо-западе Москвы началось строительство промтехнопарка

Ликсутов: на северо-западе Москвы началось строительство промтехнопарка - РИА Новости, 11.05.2025

Ликсутов: на северо-западе Москвы началось строительство промтехнопарка

В московском районе Митино началось возведение промышленного парка в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), там разместятся предприятия легкой... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:13:00+03:00

2025-05-11T12:13:00+03:00

2025-05-11T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

москва

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В московском районе Митино началось возведение промышленного парка в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), там разместятся предприятия легкой промышленности и научно-производственные компании, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город активно привлекает инвесторов в промышленный сектор экономики и помогает создавать новую производственную инфраструктуру опережающими темпами. Новый промышленный технопарк в Митине будет представлять собой многофункциональный центр, где организуют все условия для развития предприятий легкой промышленности и научно-производственных компаний", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заммэра отметил, что площадь технопарка составит около 12 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта появится около 60 новых высокооплачиваемых рабочих мест.Для строительства промтехнопарка в рамках МаИП город предоставил земельный участок площадью 0,98 гектара по льготной ставке один рубль в год."Новые объекты промышленной инфраструктуры, которые появляются в столице, позволяют не только размещать современные высокотехнологичные производства, но и обеспечивать москвичей полноценной городской инфраструктурой. Промышленный технопарк на улице Барышихе станет новой точкой притяжения для жителей района Митино", — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что внутри здания организуют шоурум, коворкинги, кафетерий и другие сервисы, доступные не только сотрудникам, но и горожанам.На данный момент в городе реализуют около 100 МаИП, где в разных районах Москвы появятся промпредприятия и будет создано около 60 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20250507/premiya-2015472705.html

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максим ликсутов , москва