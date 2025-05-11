https://ria.ru/20250511/latviya-2016394535.html

В Латвии возбудили более 60 уголовных дел за празднование Дня Победы

В Латвии возбудили более 60 уголовных дел за празднование Дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025

В Латвии возбудили более 60 уголовных дел за празднование Дня Победы

Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек "за празднование Дня Победы", число начатых процессов может вырасти после оценки записей в... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T22:38:00+03:00

2025-05-11T22:38:00+03:00

2025-05-11T22:39:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек "за празднование Дня Победы", число начатых процессов может вырасти после оценки записей в интернете, передает агентство LETA со ссылкой на ведомство. "В связи с 9 мая в Латвии государственная полиция возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек... Ожидается, что количество возбужденных административных дел увеличится, поскольку еще не оценен ряд возможных нарушений, зафиксированных в интернете", - говорится в сообщении. Как отметил заместитель начальника госполиции Андрис Зеллис, слова которого приводит агентство, большинство дел было возбуждено за использование в общественных местах "запрещенной" символики, в том числе георгиевских лент в букетах цветов и на значках на одежде, а также воспроизведение советских песен. Зеллис также сообщил, что в этом году не было заведено дел об административных правонарушениях, в отличие от прошлого года, когда было начато три таких процесса. "Попыток собраться у бывшего памятника (Освободителям Риги - ред.) в Парке Победы больше не происходит, хотя один человек пытался бросить цветы рядом с этим местом, за что получил штраф", - сказал Зеллис. Ранее парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V, а также проводить мероприятия ближе 200 метров к памятникам советским солдатам. За празднование Дня Победы, возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов в Латвии заводили административные и уголовные дела. Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. При этом каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.

https://ria.ru/20250510/polk-2016238632.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

https://ria.ru/20250509/pribaltika-2015903049.html

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в мире, латвия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне