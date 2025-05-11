Десантники рассказали, как отражают атаки ВСУ в курском приграничье
Российские десантники используют БПЛА для поражения врага на подступах к границе
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая - РИА Новости. Российские десантники одного из подразделений ВДВ отражают атаки ВСУ, отдельные группы которых пытаются подойти к госгранице в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным "Гром".
В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили провокационный характер. Он подчеркнул, что за три дня объявленного РФ прекращения огня было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью.
"Сейчас наше подразделение расположилось вдоль государственной границы. С использованием... (БПЛА - ред.) мы уничтожаем и поражаем врага на (ближних - ред.) подступах к нашей границе, а также, когда обнаруживаем большое скопление врагов за пределами зоны досягаемости наших ресурсов, используем тяжелые огнеметные системы (ТОС), удары авиации и тяжелой артиллерии", - рассказал агентству "Гром".
Командир разведроты отметил, что противнику тяжело подойти к госгранице из-за того, что его логистика нарушена силами РФ на всех этапах подвоза.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.