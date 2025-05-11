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Десантники рассказали, как отражают атаки ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 11.05.2025 (обновлено: 19:19 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/kurskaya-2016366190.html
Десантники рассказали, как отражают атаки ВСУ в курском приграничье
Десантники рассказали, как отражают атаки ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.05.2025
Десантники рассказали, как отражают атаки ВСУ в курском приграничье
Российские десантники одного из подразделений ВДВ отражают атаки ВСУ, отдельные группы которых пытаются подойти к госгранице в Курской области, сообщил РИА... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:30:00+03:00
2025-05-11T19:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
белгородская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая - РИА Новости. Российские десантники одного из подразделений ВДВ отражают атаки ВСУ, отдельные группы которых пытаются подойти к госгранице в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным "Гром". В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили провокационный характер. Он подчеркнул, что за три дня объявленного РФ прекращения огня было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. "Сейчас наше подразделение расположилось вдоль государственной границы. С использованием... (БПЛА - ред.) мы уничтожаем и поражаем врага на (ближних - ред.) подступах к нашей границе, а также, когда обнаруживаем большое скопление врагов за пределами зоны досягаемости наших ресурсов, используем тяжелые огнеметные системы (ТОС), удары авиации и тяжелой артиллерии", - рассказал агентству "Гром". Командир разведроты отметил, что противнику тяжело подойти к госгранице из-за того, что его логистика нарушена силами РФ на всех этапах подвоза. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250511/putin-2016280770.html
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
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Боевая работа десантников в Курской области
Российские десантники отражают атаки ВСУ, отдельные группы которых пытаются подойти к госгранице в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным "Гром".
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РИА Новости
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россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Следственный комитет России (СК РФ)
Десантники рассказали, как отражают атаки ВСУ в курском приграничье

Российские десантники используют БПЛА для поражения врага на подступах к границе

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая - РИА Новости. Российские десантники одного из подразделений ВДВ отражают атаки ВСУ, отдельные группы которых пытаются подойти к госгранице в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным "Гром".
В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили провокационный характер. Он подчеркнул, что за три дня объявленного РФ прекращения огня было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин прокомментировал попытки ВСУ проникнуть на территорию России
Вчера, 02:05
"Сейчас наше подразделение расположилось вдоль государственной границы. С использованием... (БПЛА - ред.) мы уничтожаем и поражаем врага на (ближних - ред.) подступах к нашей границе, а также, когда обнаруживаем большое скопление врагов за пределами зоны досягаемости наших ресурсов, используем тяжелые огнеметные системы (ТОС), удары авиации и тяжелой артиллерии", - рассказал агентству "Гром".
Командир разведроты отметил, что противнику тяжело подойти к госгранице из-за того, что его логистика нарушена силами РФ на всех этапах подвоза.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Убийцы без нервов: разбитые в Курске ВСУ были к этому совершенно не готовы
26 апреля, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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