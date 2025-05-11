https://ria.ru/20250511/kurskaya-2016366190.html

Десантники рассказали, как отражают атаки ВСУ в курском приграничье

Десантники рассказали, как отражают атаки ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.05.2025

Десантники рассказали, как отражают атаки ВСУ в курском приграничье

Российские десантники одного из подразделений ВДВ отражают атаки ВСУ, отдельные группы которых пытаются подойти к госгранице в Курской области, сообщил РИА... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:30:00+03:00

2025-05-11T17:30:00+03:00

2025-05-11T19:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белгородская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016369955_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6abced91aacb591542686c465a37b328.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 мая - РИА Новости. Российские десантники одного из подразделений ВДВ отражают атаки ВСУ, отдельные группы которых пытаются подойти к госгранице в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным "Гром". В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что попытки украинских войск проникнуть на территорию России в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не имели военного значения, а носили провокационный характер. Он подчеркнул, что за три дня объявленного РФ прекращения огня было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. "Сейчас наше подразделение расположилось вдоль государственной границы. С использованием... (БПЛА - ред.) мы уничтожаем и поражаем врага на (ближних - ред.) подступах к нашей границе, а также, когда обнаруживаем большое скопление врагов за пределами зоны досягаемости наших ресурсов, используем тяжелые огнеметные системы (ТОС), удары авиации и тяжелой артиллерии", - рассказал агентству "Гром". Командир разведроты отметил, что противнику тяжело подойти к госгранице из-за того, что его логистика нарушена силами РФ на всех этапах подвоза. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250511/putin-2016280770.html

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

россия

курская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа десантников в Курской области Российские десантники отражают атаки ВСУ, отдельные группы которых пытаются подойти к госгранице в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным "Гром". 2025-05-11T17:30 true PT4M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, следственный комитет россии (ск рф)