ВСУ ударили дронами по Гуево в Курской области, ранив двух женщин
Хинштейн: две женщины получили ранения при ударе ВСУ по курскому Гуево в субботу
Скорая помощь. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Две женщины получили ранения при ударе дронов ВСУ по Гуево, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Вчера, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, враг нанес удар дронами по селу Гуево Суджанского района. В этот момент из села вывозили трех местных жительниц. В результате атаки ранения получили две женщины 1949 и 1950 годов рождения", — написал он.
С осколочными ранениями и резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу. Еще одна женщина не пострадала: после осмотра медиками ее забрали родственники.
По данным Минобороны, ВСУ нарушили режим прекращения огня в дни празднования 80-летия Победы более 14 000 раз.
Минувшей ночью пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное Россией, завершено. Прекращение огня действовало с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Как сообщил глава государства, Киев вообще не откликался на эту инициативу.
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