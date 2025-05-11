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ВСУ ударили дронами по Гуево в Курской области, ранив двух женщин - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 11.05.2025 (обновлено: 15:23 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/kurskaya-2016334046.html
ВСУ ударили дронами по Гуево в Курской области, ранив двух женщин
ВСУ ударили дронами по Гуево в Курской области, ранив двух женщин - РИА Новости, 11.05.2025
ВСУ ударили дронами по Гуево в Курской области, ранив двух женщин
Две женщины получили ранения при ударе дронов ВСУ по Гуево, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:14:00+03:00
2025-05-11T15:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
александр хинштейн
суджанский район
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Две женщины получили ранения при ударе дронов ВСУ по Гуево, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Вчера, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, враг нанес удар дронами по селу Гуево Суджанского района. В этот момент из села вывозили трех местных жительниц. В результате атаки ранения получили две женщины 1949 и 1950 годов рождения", — написал он.С осколочными ранениями и резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу. Еще одна женщина не пострадала: после осмотра медиками ее забрали родственники.По данным Минобороны, ВСУ нарушили режим прекращения огня в дни празднования 80-летия Победы более 14 000 раз.
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курская область
россия
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курская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, александр хинштейн, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Александр Хинштейн, Суджанский район
ВСУ ударили дронами по Гуево в Курской области, ранив двух женщин

Хинштейн: две женщины получили ранения при ударе ВСУ по курскому Гуево в субботу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Две женщины получили ранения при ударе дронов ВСУ по Гуево, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Вчера, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, враг нанес удар дронами по селу Гуево Суджанского района. В этот момент из села вывозили трех местных жительниц. В результате атаки ранения получили две женщины 1949 и 1950 годов рождения", — написал он.
С осколочными ранениями и резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу. Еще одна женщина не пострадала: после осмотра медиками ее забрали родственники.
По данным Минобороны, ВСУ нарушили режим прекращения огня в дни празднования 80-летия Победы более 14 000 раз.

Минувшей ночью пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное Россией, завершено. Прекращение огня действовало с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Как сообщил глава государства, Киев вообще не откликался на эту инициативу.

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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияАлександр ХинштейнСуджанский район
 
 
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