https://ria.ru/20250511/kurskaya-2016334046.html

ВСУ ударили дронами по Гуево в Курской области, ранив двух женщин

ВСУ ударили дронами по Гуево в Курской области, ранив двух женщин - РИА Новости, 11.05.2025

ВСУ ударили дронами по Гуево в Курской области, ранив двух женщин

Две женщины получили ранения при ударе дронов ВСУ по Гуево, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T13:14:00+03:00

2025-05-11T13:14:00+03:00

2025-05-11T15:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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происшествия

александр хинштейн

суджанский район

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Две женщины получили ранения при ударе дронов ВСУ по Гуево, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Вчера, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, враг нанес удар дронами по селу Гуево Суджанского района. В этот момент из села вывозили трех местных жительниц. В результате атаки ранения получили две женщины 1949 и 1950 годов рождения", — написал он.С осколочными ранениями и резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу. Еще одна женщина не пострадала: после осмотра медиками ее забрали родственники.По данным Минобороны, ВСУ нарушили режим прекращения огня в дни празднования 80-летия Победы более 14 000 раз.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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суджанский район

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Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, александр хинштейн, суджанский район