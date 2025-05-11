https://ria.ru/20250511/kreml-2016284513.html

Песков назвал условие установления устойчивого мира на Украине

Песков назвал условие установления устойчивого мира на Украине - РИА Новости, 11.05.2025

Песков назвал условие установления устойчивого мира на Украине

Решение об установлении устойчивого мира на Украине может быть найдено только при проведении серьезных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:28:00+03:00

2025-05-11T02:28:00+03:00

2025-05-11T02:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

турция

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решение об установлении устойчивого мира на Украине может быть найдено только при проведении серьезных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Устойчивый мир может быть найден только через серьезные переговоры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли устойчивый мир быть достигнуть с помощью переговоров в Турции.

https://ria.ru/20250511/peskov-2016284364.html

украина

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, турция, дмитрий песков, в мире