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Песков назвал условие установления устойчивого мира на Украине
Песков назвал условие установления устойчивого мира на Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Песков назвал условие установления устойчивого мира на Украине
Решение об установлении устойчивого мира на Украине может быть найдено только при проведении серьезных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:28:00+03:00
2025-05-11T02:28:00+03:00
2025-05-11T02:28:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решение об установлении устойчивого мира на Украине может быть найдено только при проведении серьезных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Устойчивый мир может быть найден только через серьезные переговоры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли устойчивый мир быть достигнуть с помощью переговоров в Турции.
https://ria.ru/20250511/peskov-2016284364.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Турция, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал условие установления устойчивого мира на Украине
Песков: для установления устойчивого мира на Украине нужны серьезные переговоры