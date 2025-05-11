Разорванные "Корни": как скандалы и амбиции разрушили главную группу 2000-х
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчастники группы "Корни" перед началом церемонии вручения премии "Муз-ТВ"
Участники группы "Корни" перед началом церемонии вручения премии "Муз-ТВ" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Четыре парня, одна победа на "Фабрике звезд" и миллионы влюбленных фанаток — так начиналась история группы "Корни". Но 20 лет спустя лишь двое из четверки первопроходцев продолжают выступать под знаменитым брендом, а некогда стадионный коллектив перекочевал в клубы и на корпоративы. Что стало причиной распада некогда популярнейшего бойз-бэнда страны? Почему Павел Артемьев и Александр Асташенок предпочли уйти в свободное плавание? И какие скелеты в шкафу до сих пор хранят участники группы, периодически вываливая их на публику?
Головокружительный старт четверки
Группа "Корни" родилась в 2002 году на проекте "Фабрика звезд". Четверо молодых парней — Павел Артемьев, Александр Асташенок, Александр Бердников и Алексей Кабанов — покорили сердца зрительниц и стали победителями сезона.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЦеремония вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
Церемония вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
Дебютный альбом "На века" взорвал музыкальные чарты хитами "Я теряю корни", "Плакала береза" и "С днем рождения, Вика!". Парни собирали полные залы, снимались в кино, мелькали на телеэкранах и даже гастролировали по США в 2008 году. Четыре "Золотых граммофона" красовались на их полке с наградами. Казалось, ничто не предвещало беды.
Павел Артемьев
Кудрявый красавчик, негласный фронтмен группы, Павел Артемьев оказался самым принципиальным. В 2010 году, когда истек срок контракта, он наотрез отказался его продлевать.
"Группа "Корни" всегда была искусственным продюсерским проектом", — откровенно признавался он в одном из интервью после ухода. "У нас были разные вкусы в музыке и жизненные позиции. Мы никогда не были близкими друзьями".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец, солист группы "ARTEMIEV" Павел Артемьев
Певец, солист группы "ARTEMIEV" Павел Артемьев
После ухода из группы музыкант работал диджеем, создал свой проект Artemiev, выучился на актера в Лос-Анджелесе и даже попал в труппу театра "Практика".
Артемьев до сих пор ни разу не был женат, объясняя это тем, что "перестал быть влюбчивым в 19 лет". С бывшими коллегами 42-летний артист практически не общается и о своем уходе из "Корней" ни разу не пожалел.
Александр Асташенок
Александра Асташенка, виртуозно игравшего на гитаре, баяне и фортепиано, не спасла даже привязанность к продюсеру Игорю Матвиенко. Как только представилась возможность, он попрощался с группой, и вслед за Артемьевым покинул проект в 2010-м.
Не только музыкальные амбиции повлияли на решение Александра. На "Фабрике" Асташенка накрыла волна большой любви — он встретил концертного директора группы Елену Венгржиновскую, которая была старше его на 13 лет. В 2004 году они поженились, а через год родили дочь, которую в честь знаменитой песни назвали Викой.
После ухода из группы Асташенок окончил ГИТИС и снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, включая "Закрытую школу" и "Кровавую барыню". Слухи о возвращении 43-летнего певца в "Корни" периодически всплывают, но, как недавно заявил Бердников, "никто его не звал обратно, это он просился на концерт". Причина отказа прозаична — гонорары участников сильно уменьшились.
Алексей Кабанов
Алексей Кабанов, в отличие от коллег, амбициями не страдал. Группа его полностью устраивала — как и статус звезды, открывающий доступ к армии поклонниц.
Музыкант оказался в центре скандала в 2019 году, оскорбив подписчицу, упрекнувшую его в лишнем весе. Позже он нелестно высказался о Билли Айлиш, назвав ее "певицей с лишним весом", что вызвало волну критики.
© Фото : Artem ByIvanovАлексей Кабанов и его девушка модель Дарья Коновалова выступили в роли звездных стилистов
© Фото : Artem ByIvanov
Алексей Кабанов и его девушка модель Дарья Коновалова выступили в роли звездных стилистов
Ему приписывали романы со всеми певицами "Фабрики", включая Сати Казанову. В 2022 году он даже публично заявил о романе с ней, что Сати тут же опровергла, намекнув, что Кабанов записал видео "в алкогольном опьянении". После этого он был вынужден публично извиняться.
Со своей женой Розалией Коноян, родившей ему дочь Алису в 2014 году, 42-летний певец тоже оказался в центре скандала. Розалия ради пиара своего бутика пришла на "Дом-2" и заявила, что хочет проучить мужа за внимание к поклонницам.
Александр Бердников
Цыган с сильным голосом и яркой внешностью Александр Бердников оказался самым преданным участником "Корней". Он остался в группе, несмотря на уход коллег и падение популярности.
Помимо музыки, 44-летний Бердников снимался в кино, участвовал в реалити-шоу "Последний герой" и даже пытался стать депутатом Госдумы, но не набрал достаточно голосов.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкПевец, участник группы "Корни" Александр Бердников
Певец, участник группы "Корни" Александр Бердников
В отличие от холостяка Артемьева, Бердников женился на цыганке Ольге Мажарцевой, и пара воспитывает четверых детей.
Жизнь после славы: на что живут "Корни" сегодня
Сегодня группа "Корни" — это трио из Александра Бердникова, Алексея Кабанова и примкнувшего к ним в 2010 году Дмитрия Пакуличева. Они все еще выступают, но уже не на стадионах, а в клубах и на корпоративах.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники группы "Корни" на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле
Участники группы "Корни" на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Кремле
Пакуличев, кстати, тоже успел обзавестись семьей, женившись на своей поклоннице Евгении Бесяковой. Супруги живут в Калининграде и воспитывают сына Кристиана.
В прошлом году Асташенок неожиданно появился на сцене вместе с бывшими коллегами, что породило слухи о возможном воссоединении первоначального состава. Но, как выяснилось, речь шла лишь о разовом выступлении.
Гала-шоу "Фабрика звезд. 20 лет"
Что бы ни говорили критики о мимолетном успехе "Фабрики звезд", этот проект до сих пор кормит своих выпускников. Пусть они уже не в первом эшелоне российского шоу-бизнеса, но для поколения нулевых группа "Корни" навсегда останется одним из символов эпохи — временем, когда на школьных тетрадках красовались парни, умеющие петь и играть на музыкальных инструментах.