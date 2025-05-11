https://ria.ru/20250511/korni-2015627076.html

Разорванные "Корни": как скандалы и амбиции разрушили главную группу 2000-х

Разорванные "Корни": как скандалы и амбиции разрушили главную группу 2000-х - РИА Новости, 11.05.2025

Разорванные "Корни": как скандалы и амбиции разрушили главную группу 2000-х

Четыре парня, одна победа на "Фабрике звезд" и миллионы влюбленных фанаток — так начиналась история группы "Корни". Но 20 лет спустя лишь двое из четверки... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T08:39:00+03:00

2025-05-11T08:39:00+03:00

2025-05-11T08:39:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Четыре парня, одна победа на "Фабрике звезд" и миллионы влюбленных фанаток — так начиналась история группы "Корни". Но 20 лет спустя лишь двое из четверки первопроходцев продолжают выступать под знаменитым брендом, а некогда стадионный коллектив перекочевал в клубы и на корпоративы. Что стало причиной распада некогда популярнейшего бойз-бэнда страны? Почему Павел Артемьев и Александр Асташенок предпочли уйти в свободное плавание? И какие скелеты в шкафу до сих пор хранят участники группы, периодически вываливая их на публику?Головокружительный старт четверкиГруппа "Корни" родилась в 2002 году на проекте "Фабрика звезд". Четверо молодых парней — Павел Артемьев, Александр Асташенок, Александр Бердников и Алексей Кабанов — покорили сердца зрительниц и стали победителями сезона.Дебютный альбом "На века" взорвал музыкальные чарты хитами "Я теряю корни", "Плакала береза" и "С днем рождения, Вика!". Парни собирали полные залы, снимались в кино, мелькали на телеэкранах и даже гастролировали по США в 2008 году. Четыре "Золотых граммофона" красовались на их полке с наградами. Казалось, ничто не предвещало беды.Павел АртемьевКудрявый красавчик, негласный фронтмен группы, Павел Артемьев оказался самым принципиальным. В 2010 году, когда истек срок контракта, он наотрез отказался его продлевать."Группа "Корни" всегда была искусственным продюсерским проектом", — откровенно признавался он в одном из интервью после ухода. "У нас были разные вкусы в музыке и жизненные позиции. Мы никогда не были близкими друзьями".После ухода из группы музыкант работал диджеем, создал свой проект Artemiev, выучился на актера в Лос-Анджелесе и даже попал в труппу театра "Практика".Артемьев до сих пор ни разу не был женат, объясняя это тем, что "перестал быть влюбчивым в 19 лет". С бывшими коллегами 42-летний артист практически не общается и о своем уходе из "Корней" ни разу не пожалел.Александр АсташенокАлександра Асташенка, виртуозно игравшего на гитаре, баяне и фортепиано, не спасла даже привязанность к продюсеру Игорю Матвиенко. Как только представилась возможность, он попрощался с группой, и вслед за Артемьевым покинул проект в 2010-м.Не только музыкальные амбиции повлияли на решение Александра. На "Фабрике" Асташенка накрыла волна большой любви — он встретил концертного директора группы Елену Венгржиновскую, которая была старше его на 13 лет. В 2004 году они поженились, а через год родили дочь, которую в честь знаменитой песни назвали Викой.После ухода из группы Асташенок окончил ГИТИС и снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, включая "Закрытую школу" и "Кровавую барыню". Слухи о возвращении 43-летнего певца в "Корни" периодически всплывают, но, как недавно заявил Бердников, "никто его не звал обратно, это он просился на концерт". Причина отказа прозаична — гонорары участников сильно уменьшились.Алексей КабановАлексей Кабанов, в отличие от коллег, амбициями не страдал. Группа его полностью устраивала — как и статус звезды, открывающий доступ к армии поклонниц.Музыкант оказался в центре скандала в 2019 году, оскорбив подписчицу, упрекнувшую его в лишнем весе. Позже он нелестно высказался о Билли Айлиш, назвав ее "певицей с лишним весом", что вызвало волну критики.Ему приписывали романы со всеми певицами "Фабрики", включая Сати Казанову. В 2022 году он даже публично заявил о романе с ней, что Сати тут же опровергла, намекнув, что Кабанов записал видео "в алкогольном опьянении". После этого он был вынужден публично извиняться.Со своей женой Розалией Коноян, родившей ему дочь Алису в 2014 году, 42-летний певец тоже оказался в центре скандала. Розалия ради пиара своего бутика пришла на "Дом-2" и заявила, что хочет проучить мужа за внимание к поклонницам.Александр БердниковЦыган с сильным голосом и яркой внешностью Александр Бердников оказался самым преданным участником "Корней". Он остался в группе, несмотря на уход коллег и падение популярности.Помимо музыки, 44-летний Бердников снимался в кино, участвовал в реалити-шоу "Последний герой" и даже пытался стать депутатом Госдумы, но не набрал достаточно голосов.В отличие от холостяка Артемьева, Бердников женился на цыганке Ольге Мажарцевой, и пара воспитывает четверых детей.Жизнь после славы: на что живут "Корни" сегодняСегодня группа "Корни" — это трио из Александра Бердникова, Алексея Кабанова и примкнувшего к ним в 2010 году Дмитрия Пакуличева. Они все еще выступают, но уже не на стадионах, а в клубах и на корпоративах.Пакуличев, кстати, тоже успел обзавестись семьей, женившись на своей поклоннице Евгении Бесяковой. Супруги живут в Калининграде и воспитывают сына Кристиана.В прошлом году Асташенок неожиданно появился на сцене вместе с бывшими коллегами, что породило слухи о возможном воссоединении первоначального состава. Но, как выяснилось, речь шла лишь о разовом выступлении.Что бы ни говорили критики о мимолетном успехе "Фабрики звезд", этот проект до сих пор кормит своих выпускников. Пусть они уже не в первом эшелоне российского шоу-бизнеса, но для поколения нулевых группа "Корни" навсегда останется одним из символов эпохи — временем, когда на школьных тетрадках красовались парни, умеющие петь и играть на музыкальных инструментах.

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сша, лос-анджелес, калининград, игорь матвиенко, алексей кабанов, александр бердников, гитис, госдума рф