https://ria.ru/20250511/kolumbija-2016294025.html

В Колумбии предоставили политическое убежище экс-президенту Панамы

В Колумбии предоставили политическое убежище экс-президенту Панамы - РИА Новости, 11.05.2025

В Колумбии предоставили политическое убежище экс-президенту Панамы

Власти Колумбии предоставили политическое убежище бывшему президенту Панамы Рикардо Альберто Мартинелли Беррокалю, сообщило министерство иностранных дел страны. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T05:55:00+03:00

2025-05-11T05:55:00+03:00

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МЕХИКО, 11 мая – РИА Новости. Власти Колумбии предоставили политическое убежище бывшему президенту Панамы Рикардо Альберто Мартинелли Беррокалю, сообщило министерство иностранных дел страны. "Президент республики Густаво Петро Уррего предоставил политическое убежище экс-президенту Панамы Рикардо Альберто Мартинелли Беррокалю. Решение было должным образом доведено до сведения правительства соседнего государства", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, которое опубликовано в блоге министерства в соцсети Х. В МИД подчеркнули, что предоставление убежища основывается на гуманистической традиции Колумбии и принципе защиты лиц, подвергающихся политическим преследованиям. "Это решение поддерживает соблюдение принципа pro persona и гуманистических традиций Колумбии по защите тех, кто подвергается преследованиям по политическим мотивам", – уточняется в заявлении. По информации издания El Digital Panama, Мартинелли в субботу, 10 мая, покинул дипломатическую миссию Никарагуа в Панаме, и вылетел в Колумбию. Несостоявшийся кандидат в президенты на последних выборах, Мартинелли 8 февраля 2024 года получил убежище в посольстве Никарагуа, поскольку считал себя преследуемым по политическим мотивам и видел угрозу своей жизни и безопасности. Перед этим Верховный суд страны отклонил его апелляцию об отмене десятилетнего приговора по коррупционному делу. Экс-президент получил 27 марта разрешение правительства на выезд в Никарагуа и сразу сообщил, что воспользуется им и покинет страну. Полиция Панамы получила 30 марта уведомление, что Интерпол по запросу местного судьи рассматривает вопрос о выдаче красного формуляра в отношении Мартинелли, и сообщила, что отклонила этот судебный запрос ввиду статуса беженца у политика. Правительство Никарагуа выразило недоумение действиями властей Панамы, которые дали разрешение на выезд осужденного и сразу запросили красный формуляр Интерпола в его отношении, и призвало разрешить это противоречие, чтобы они могли принять политического беженца. Экс-президент Мартинелли в своей стране должен предстать еще перед одним судом по обвинению в отмывании средств в рамках коррупционного дела бразильского строительного гиганта Odebrecht. Он также фигурировал в разоблачительном материале Международного консорциума журналистов-расследователей "Досье Пандоры", касающемся офшорных компаний. Расследование о предполагаемой причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам было опубликовано в октябре 2021 года.

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https://ria.ru/20250502/braziliya-2014631299.html

https://ria.ru/20250321/kirshner-2006600588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, панама, колумбия, никарагуа, интерпол, odebrecht