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"Есть логика": в США неожиданно оценили позицию коалиции желающих по России - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 11.05.2025 (обновлено: 17:00 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/koalitsiya-2016292918.html
"Есть логика": в США неожиданно оценили позицию коалиции желающих по России
"Есть логика": в США неожиданно оценили позицию коалиции желающих по России - РИА Новости, 11.05.2025
"Есть логика": в США неожиданно оценили позицию коалиции желающих по России
Лидеры Запада находятся в своем вымышленном мире, в котором они могут что-то требовать от России, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T05:12:00+03:00
2025-05-11T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
москва
дэниел дэвис
в мире
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Лидеры Запада находятся в своем вымышленном мире, в котором они могут что-то требовать от России, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."Куда ни посмотри, Россия везде впереди: в военном, экономическом, промышленном плане. Запад уже сделал все возможное, уже наложил тысячи санкций. Вы правда считаете, что новые санкции что-то изменят? В этом вообще есть логика?" — сказал он.Бывший полковник также отметил, что те же самые лидеры в течение всего конфликта поддерживали любую провальную идею Киева, загоняя себя глубже в воображаемый мир, где Россия якобы проигрывает."Нас это должно начать волновать. Потому что лидеры Запада все больше отдаляются от реальности. Какие еще решения они готовы принять с настолько помутненным рассудком? &lt;…&gt; Каждое действие имеет противодействие, и Россия весьма преуспела в противодействии решениям Запада, — заключил Дэвис.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил в интервью телеканалам TF1 и LCI, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим ранее все перемирия нарушал, к тому же до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией. Макрон также сообщил о готовности способствовать проведению прямых переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, по его словам, размещение существенного военного контингента западных стран, исчисляемого тысячами солдат, не имеет смысла для обеспечения безопасности Украины.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250510/sanktsii-2016226813.html
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россия, киев, москва, дэниел дэвис, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Москва, Дэниел Дэвис, В мире
"Есть логика": в США неожиданно оценили позицию коалиции желающих по России

Полковник Дэвис: лидеры Запада все больше отдаляются от реальности в вопросе РФ

© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия
Вид на здание Капитолия - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Вид на здание Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Лидеры Запада находятся в своем вымышленном мире, в котором они могут что-то требовать от России, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.
"Куда ни посмотри, Россия везде впереди: в военном, экономическом, промышленном плане. Запад уже сделал все возможное, уже наложил тысячи санкций. Вы правда считаете, что новые санкции что-то изменят? В этом вообще есть логика?" — сказал он.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Туск назвал условие для усиления санкций против России
10 мая, 16:56
Бывший полковник также отметил, что те же самые лидеры в течение всего конфликта поддерживали любую провальную идею Киева, загоняя себя глубже в воображаемый мир, где Россия якобы проигрывает.
"Нас это должно начать волновать. Потому что лидеры Запада все больше отдаляются от реальности. Какие еще решения они готовы принять с настолько помутненным рассудком? <…> Каждое действие имеет противодействие, и Россия весьма преуспела в противодействии решениям Запада, — заключил Дэвис.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Макрон пригрозил России из Киева новыми санкциями
10 мая, 11:34
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил в интервью телеканалам TF1 и LCI, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим ранее все перемирия нарушал, к тому же до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией. Макрон также сообщил о готовности способствовать проведению прямых переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, по его словам, размещение существенного военного контингента западных стран, исчисляемого тысячами солдат, не имеет смысла для обеспечения безопасности Украины.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Украина оплатила продолжение войны
9 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМоскваДэниел ДэвисВ мире
 
 
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