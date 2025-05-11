https://ria.ru/20250511/koalitsiya-2016292918.html

"Есть логика": в США неожиданно оценили позицию коалиции желающих по России

"Есть логика": в США неожиданно оценили позицию коалиции желающих по России - РИА Новости, 11.05.2025

"Есть логика": в США неожиданно оценили позицию коалиции желающих по России

Лидеры Запада находятся в своем вымышленном мире, в котором они могут что-то требовать от России, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T05:12:00+03:00

2025-05-11T05:12:00+03:00

2025-05-11T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Лидеры Запада находятся в своем вымышленном мире, в котором они могут что-то требовать от России, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."Куда ни посмотри, Россия везде впереди: в военном, экономическом, промышленном плане. Запад уже сделал все возможное, уже наложил тысячи санкций. Вы правда считаете, что новые санкции что-то изменят? В этом вообще есть логика?" — сказал он.Бывший полковник также отметил, что те же самые лидеры в течение всего конфликта поддерживали любую провальную идею Киева, загоняя себя глубже в воображаемый мир, где Россия якобы проигрывает."Нас это должно начать волновать. Потому что лидеры Запада все больше отдаляются от реальности. Какие еще решения они готовы принять с настолько помутненным рассудком? <…> Каждое действие имеет противодействие, и Россия весьма преуспела в противодействии решениям Запада, — заключил Дэвис.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил в интервью телеканалам TF1 и LCI, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим ранее все перемирия нарушал, к тому же до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией. Макрон также сообщил о готовности способствовать проведению прямых переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, по его словам, размещение существенного военного контингента западных стран, исчисляемого тысячами солдат, не имеет смысла для обеспечения безопасности Украины.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20250510/sanktsii-2016185219.html

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