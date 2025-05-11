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Умер автор сказок и поэт Евгений Клюев
Умер автор сказок и поэт Евгений Клюев - РИА Новости, 11.05.2025
Умер автор сказок и поэт Евгений Клюев
Автор сказок, поэт, драматург, переводчик Евгений Клюев умер 9 мая, ему был 71 год, сообщается в Telegram-канале Московского театра юного зрителя. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T18:53:00+03:00
2025-05-11T18:53:00+03:00
2025-05-11T19:14:00+03:00
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сказки
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Автор сказок, поэт, драматург, переводчик Евгений Клюев умер 9 мая, ему был 71 год, сообщается в Telegram-канале Московского театра юного зрителя. "Девятого мая скончался сказочник и поэт Евгений Клюев", — говорится в публикации. Как уточнили в театре, в память о Евгении Васильевиче Клюеве зрителям представят в воскресенье спектакль "Вальс простого карандаша" по мотивам сказок писателя. "Мы сегодня играем спектакль "Вальс простого карандаша" по его чудесным, нежным сказкам", — добавляется в сообщении. Режиссером и автором инсценировки выступает Юлия Беляева, композитор — Николай Бабич. Роли исполнят заслуженный артист России Вячеслав Платонов, Евгений Кутянин, Ольга Гапоненко, Елизавета Бочкина, Дарья Петрова и Илья Смирнов.
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россия, московский театр юного зрителя, евгений клюев, литература, сказки
Культура, Россия, Московский театр юного зрителя, Евгений Клюев, Литература, сказки
Умер автор сказок и поэт Евгений Клюев
МТЮЗ: автор сказок и поэт Евгений Клюев умер в возрасте 71 года