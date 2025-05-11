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Умер автор сказок и поэт Евгений Клюев - РИА Новости, 11.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:53 11.05.2025 (обновлено: 19:14 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/klyuev-2016375165.html
Умер автор сказок и поэт Евгений Клюев
Умер автор сказок и поэт Евгений Клюев - РИА Новости, 11.05.2025
Умер автор сказок и поэт Евгений Клюев
Автор сказок, поэт, драматург, переводчик Евгений Клюев умер 9 мая, ему был 71 год, сообщается в Telegram-канале Московского театра юного зрителя. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T18:53:00+03:00
2025-05-11T19:14:00+03:00
культура
россия
московский театр юного зрителя
евгений клюев
литература
сказки
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Автор сказок, поэт, драматург, переводчик Евгений Клюев умер 9 мая, ему был 71 год, сообщается в Telegram-канале Московского театра юного зрителя. "Девятого мая скончался сказочник и поэт Евгений Клюев", — говорится в публикации. Как уточнили в театре, в память о Евгении Васильевиче Клюеве зрителям представят в воскресенье спектакль "Вальс простого карандаша" по мотивам сказок писателя. "Мы сегодня играем спектакль "Вальс простого карандаша" по его чудесным, нежным сказкам", — добавляется в сообщении. Режиссером и автором инсценировки выступает Юлия Беляева, композитор — Николай Бабич. Роли исполнят заслуженный артист России Вячеслав Платонов, Евгений Кутянин, Ольга Гапоненко, Елизавета Бочкина, Дарья Петрова и Илья Смирнов.
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россия, московский театр юного зрителя, евгений клюев, литература, сказки
Культура, Россия, Московский театр юного зрителя, Евгений Клюев, Литература, сказки
Умер автор сказок и поэт Евгений Клюев

МТЮЗ: автор сказок и поэт Евгений Клюев умер в возрасте 71 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕвгений Клюев
Евгений Клюев - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Евгений Клюев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Автор сказок, поэт, драматург, переводчик Евгений Клюев умер 9 мая, ему был 71 год, сообщается в Telegram-канале Московского театра юного зрителя.
«
"Девятого мая скончался сказочник и поэт Евгений Клюев", — говорится в публикации.
Как уточнили в театре, в память о Евгении Васильевиче Клюеве зрителям представят в воскресенье спектакль "Вальс простого карандаша" по мотивам сказок писателя.
"Мы сегодня играем спектакль "Вальс простого карандаша" по его чудесным, нежным сказкам", — добавляется в сообщении.
Режиссером и автором инсценировки выступает Юлия Беляева, композитор — Николай Бабич.
Роли исполнят заслуженный артист России Вячеслав Платонов, Евгений Кутянин, Ольга Гапоненко, Елизавета Бочкина, Дарья Петрова и Илья Смирнов.
 
КультураРоссияМосковский театр юного зрителяЕвгений КлюевЛитературасказки
 
 
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