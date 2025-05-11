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Усилия друзей Зеленского оказались тщетными, заявил Клишас - РИА Новости, 11.05.2025
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03:01 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/klishas-2016288364.html
Усилия друзей Зеленского оказались тщетными, заявил Клишас
Усилия друзей Зеленского оказались тщетными, заявил Клишас - РИА Новости, 11.05.2025
Усилия друзей Зеленского оказались тщетными, заявил Клишас
Усилия "друзей" Владимира Зеленского оказались тщетны, инициатива в украинском вопросе на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T03:01:00+03:00
2025-05-11T03:01:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Усилия "друзей" Владимира Зеленского оказались тщетны, инициатива в украинском вопросе на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении, заявил сенатор РФ Андрей Клишас после заявления президента России Владимира Путина для СМИ. Путин в ходе выступления 11 мая перед журналистами в Кремле предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. "Несмотря на все усилия "друзей" Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
https://ria.ru/20250511/smi-2016287419.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, андрей клишас, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Андрей Клишас, Верховная Рада Украины
Усилия друзей Зеленского оказались тщетными, заявил Клишас

Сенатор Клишас: инициатива в украинском вопросе оказалась на стороне России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Усилия "друзей" Владимира Зеленского оказались тщетны, инициатива в украинском вопросе на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении, заявил сенатор РФ Андрей Клишас после заявления президента России Владимира Путина для СМИ.
Путин в ходе выступления 11 мая перед журналистами в Кремле предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле
02:54
"Несмотря на все усилия "друзей" Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
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Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле
02:35
 
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