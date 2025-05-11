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Усилия друзей Зеленского оказались тщетными, заявил Клишас

Усилия друзей Зеленского оказались тщетными, заявил Клишас - РИА Новости, 11.05.2025

Усилия друзей Зеленского оказались тщетными, заявил Клишас

Усилия "друзей" Владимира Зеленского оказались тщетны, инициатива в украинском вопросе на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T03:01:00+03:00

2025-05-11T03:01:00+03:00

2025-05-11T03:01:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Усилия "друзей" Владимира Зеленского оказались тщетны, инициатива в украинском вопросе на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении, заявил сенатор РФ Андрей Клишас после заявления президента России Владимира Путина для СМИ. Путин в ходе выступления 11 мая перед журналистами в Кремле предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. "Несмотря на все усилия "друзей" Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

https://ria.ru/20250511/smi-2016287419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, андрей клишас, верховная рада украины