Рейтинг@Mail.ru
Климов прокомментировал слова главы МИД Украины о прекращении огня - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 11.05.2025 (обновлено: 07:06 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/klimov-2016296237.html
Климов прокомментировал слова главы МИД Украины о прекращении огня
Климов прокомментировал слова главы МИД Украины о прекращении огня - РИА Новости, 11.05.2025
Климов прокомментировал слова главы МИД Украины о прекращении огня
Сенатор РФ Андрей Климов прокомментировал в своем Telegram-канале слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев и его союзники готовы к полному... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T07:05:00+03:00
2025-05-11T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
москва
андрей климов
андрей сибига
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сенатор РФ Андрей Климов прокомментировал в своем Telegram-канале слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев и его союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, отметив, что таким образом представитель дипведомства доказал их причастность к огню по РФ. "Так, глава укро-МИДа А. Сибига написал в соцсетях: "Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника". А как же, пан Сибига и ваши хозяева, многочисленные важные нюансы, о которых Москва говорила уже не раз?! Кстати, сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность "союзников Украины" к огню против нас "на суше, в воздухе и в море", - написал Климов. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника.
https://ria.ru/20250409/rumyniya-2010039260.html
киев
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_608bad06d4e6f745b699c38ac066f2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, москва, андрей климов, андрей сибига, эммануэль макрон, мид украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Москва, Андрей Климов, Андрей Сибига, Эммануэль Макрон, МИД Украины
Климов прокомментировал слова главы МИД Украины о прекращении огня

Климов: Сибига доказал причастность союзников киевского режима к огню по России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Андрей Климов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сенатор РФ Андрей Климов прокомментировал в своем Telegram-канале слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев и его союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, отметив, что таким образом представитель дипведомства доказал их причастность к огню по РФ.
"Так, глава укро-МИДа А. Сибига написал в соцсетях: "Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника". А как же, пан Сибига и ваши хозяева, многочисленные важные нюансы, о которых Москва говорила уже не раз?! Кстати, сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность "союзников Украины" к огню против нас "на суше, в воздухе и в море", - написал Климов.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника.
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
"Киев не переживет". На помощь России идет новый союзник
9 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияМоскваАндрей КлимовАндрей СибигаЭммануэль МакронМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала