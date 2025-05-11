https://ria.ru/20250511/klimov-2016296237.html
Климов прокомментировал слова главы МИД Украины о прекращении огня
Климов прокомментировал слова главы МИД Украины о прекращении огня - РИА Новости, 11.05.2025
Климов прокомментировал слова главы МИД Украины о прекращении огня
Сенатор РФ Андрей Климов прокомментировал в своем Telegram-канале слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев и его союзники готовы к полному... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T07:05:00+03:00
2025-05-11T07:05:00+03:00
2025-05-11T07:06:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сенатор РФ Андрей Климов прокомментировал в своем Telegram-канале слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев и его союзники готовы к полному прекращению огня как минимум на 30 дней, отметив, что таким образом представитель дипведомства доказал их причастность к огню по РФ. "Так, глава укро-МИДа А. Сибига написал в соцсетях: "Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника". А как же, пан Сибига и ваши хозяева, многочисленные важные нюансы, о которых Москва говорила уже не раз?! Кстати, сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность "союзников Украины" к огню против нас "на суше, в воздухе и в море", - написал Климов. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Климов прокомментировал слова главы МИД Украины о прекращении огня
Климов: Сибига доказал причастность союзников киевского режима к огню по России