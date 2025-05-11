https://ria.ru/20250511/kinolog-2016289901.html

Кинолог рассказал, что собаку надо хвалить за любое правильное действие

Кинолог рассказал, что собаку надо хвалить за любое правильное действие - РИА Новости, 11.05.2025

Кинолог рассказал, что собаку надо хвалить за любое правильное действие

Отношения между хозяином и собакой должны быть основаны на любви и доверии, не стоит бояться избаловать питомца, но важно следить за тем, чтобы не подкреплять... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T03:55:00+03:00

2025-05-11T03:55:00+03:00

2025-05-11T04:00:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Отношения между хозяином и собакой должны быть основаны на любви и доверии, не стоит бояться избаловать питомца, но важно следить за тем, чтобы не подкреплять нежелательное поведение пса, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Вопрос не в том, нужно ли хозяину периодически проявлять строгость с собакой, а в верном понимании, что такое положительное подкрепление и в каких ситуациях его использовать. Это основа грамотной дрессировки: вы должны хвалить питомца за любое правильное действие и хорошее поведение... Но здесь важна последовательность: иногда хозяин может неправильными действиями закрепить нежелательное поведение, которое может привести к проявлениям избалованности", - сказал Голубев. Кинолог рассказал, что неверные действия, которые вырабатывают у собаки вседозволенность, могут казаться хозяину незначительными. Например, не стоит гладить собаку, чтобы успокоить её, если она вдруг решила без причины облаять своего сородича. В таком случае следует уверенно произнести команду "Нельзя" или "Фу" и аккуратно взять собаку на короткий поводок. В то же время Голубев призвал не перегибать палку, пытаясь оградить питомца от возможных опасностей. В том числе, не надо запрещать животному обнюхивать столбы или других собак. Для питомца это абсолютно естественное поведение и он не должен бояться улицы и других сородичей. "Чтобы животное не выросло пугливым, необходимо приучать щенка к окружающему миру с самого раннего возраста. Нельзя брать его на руки при любой ситуации, которая на самом деле не представляет угрозы. Собака должна вырасти с пониманием, что вне дома ничто не представляет опасности, пока её хозяин рядом", - добавил президент РКФ. Он также не одобрил поведение владельцев, которые начинают воспринимать животное как ребёнка, наряжать его в красивые наряды, носить исключительно на руках, записывать на SPA-процедуры. По его словам, важно запомнить, что питомцу всё это не нужно, ему достаточно качественного ухода и самых необходимых вещей на холодную или дождливую погоду. Кроме того, важно уважать личные границы собаки, у неё должно быть в доме своё безопасное пространство, чтобы уединиться, это может быть специальный домик или комфортная лежанка, рассказал Голубев. Также, если собака спит или принимает пищу, нельзя в эти моменты нарушать её границы. Нельзя и обнимать животное, если оно того не хочет – уважайте потребности собаки. Кинолог подчеркнул, что в грамотном воспитании всегда важна золотая середина, а владелец должен научиться различать реальную опасность и допустимые ситуации, а также понимать, когда нужно поощрять питомца, а когда это будет лишним. "То же самое касается эмоций: нельзя запугивать животное строгими интонациями. Но и постоянное наигранное поведение также не нужно. Важна также и правильная социализация щенка, чтобы со временем он стал уверенной собакой", - заключил он.

https://ria.ru/20250112/kinolog-1993305031.html

https://ria.ru/20241215/kinolog-1989274050.html

https://ria.ru/20241222/kinolog-1990666526.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)