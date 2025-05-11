https://ria.ru/20250511/kiev-2016350385.html

"В самый разгар": в Париже раскрыли, что случилось с Макроном ночью в Киеве

"В самый разгар": в Париже раскрыли, что случилось с Макроном ночью в Киеве - РИА Новости, 11.05.2025

"В самый разгар": в Париже раскрыли, что случилось с Макроном ночью в Киеве

Репортеры застали врасплох президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время их ночной встречи... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T15:29:00+03:00

2025-05-11T15:29:00+03:00

2025-05-11T18:18:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Репортеры застали врасплох президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время их ночной встречи в Киеве, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Трое воинственных идиотов почувствовали себя неуютно, когда операторы прибыли в самый разгар их ночной посиделки", — отметил Филиппо.Ранее украинское издание "Страна.ua" обратило внимание, что во время этой встречи французский лидер спрятал от камер неизвестный предмет, похожий на пакетик. Как отмечалось, содержимое его осталось неизвестным.В субботу Макрон, Мерц, Стармер, а также премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Лидер Франции заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим ранее все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.Российский лидер отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.

https://ria.ru/20250511/makron-2016345358.html

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в мире, киев, россия, франция, кир стармер, эммануэль макрон