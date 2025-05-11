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"В самый разгар": в Париже раскрыли, что случилось с Макроном ночью в Киеве - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 11.05.2025 (обновлено: 18:18 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/kiev-2016350385.html
"В самый разгар": в Париже раскрыли, что случилось с Макроном ночью в Киеве
"В самый разгар": в Париже раскрыли, что случилось с Макроном ночью в Киеве - РИА Новости, 11.05.2025
"В самый разгар": в Париже раскрыли, что случилось с Макроном ночью в Киеве
Репортеры застали врасплох президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время их ночной встречи... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:29:00+03:00
2025-05-11T18:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
франция
кир стармер
эммануэль макрон
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Репортеры застали врасплох президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время их ночной встречи в Киеве, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Трое воинственных идиотов почувствовали себя неуютно, когда операторы прибыли в самый разгар их ночной посиделки", — отметил Филиппо.Ранее украинское издание "Страна.ua" обратило внимание, что во время этой встречи французский лидер спрятал от камер неизвестный предмет, похожий на пакетик. Как отмечалось, содержимое его осталось неизвестным.В субботу Макрон, Мерц, Стармер, а также премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Лидер Франции заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим ранее все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.Российский лидер отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
https://ria.ru/20250511/makron-2016345358.html
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Макрон в купе во время поездки в Киев
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в мире, киев, россия, франция, кир стармер, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Франция, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
"В самый разгар": в Париже раскрыли, что случилось с Макроном ночью в Киеве

Филиппо: ночью в Киеве репортеры застали Макрона врасплох

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Репортеры застали врасплох президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время их ночной встречи в Киеве, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Трое воинственных идиотов почувствовали себя неуютно, когда операторы прибыли в самый разгар их ночной посиделки", — отметил Филиппо.
Макрон в купе во время поездки в Киев - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Макрон на встрече в Киеве спрятал от камер неизвестный предмет
Вчера, 14:44
Ранее украинское издание "Страна.ua" обратило внимание, что во время этой встречи французский лидер спрятал от камер неизвестный предмет, похожий на пакетик. Как отмечалось, содержимое его осталось неизвестным.
В субботу Макрон, Мерц, Стармер, а также премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Лидер Франции заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим ранее все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.
Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Российский лидер отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.
Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
"Они страдают": визит Макрона и Стармера в Киев вызвал неожиданную реакцию
Вчера, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияФранцияКир СтармерЭммануэль Макрон
 
 
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