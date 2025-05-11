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При украинской атаке на Курскую область получил повреждения храм - РИА Новости, 11.05.2025
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Религия
 
14:27 11.05.2025 (обновлено: 14:29 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/khram-2016343146.html
При украинской атаке на Курскую область получил повреждения храм
При украинской атаке на Курскую область получил повреждения храм - РИА Новости, 11.05.2025
При украинской атаке на Курскую область получил повреждения храм
Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области выгорел изнутри в результате целенаправленной атаки ВСУ, сообщается на сайте Русской... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:27:00+03:00
2025-05-11T14:29:00+03:00
вооруженные силы украины
русская православная церковь
владимир зеленский
владимир путин
курская область
алексеевка
глушковский район
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области выгорел изнутри в результате целенаправленной атаки ВСУ, сообщается на сайте Русской православно церкви (РПЦ) в воскресенье. РФ по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливались все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней. "Десятого мая в результате целенаправленной атаки со стороны ВСУ пострадал Покровский храм села Алексеевка Глушковского района Курской области. После попадания вражеского боеприпаса храм выгорел изнутри", - говорится в сообщении РПЦ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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вооруженные силы украины, русская православная церковь, владимир зеленский, владимир путин, курская область, алексеевка, глушковский район, происшествия
Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Курская область, Алексеевка, Глушковский район, Происшествия, Религия
При украинской атаке на Курскую область получил повреждения храм

При украинской атаке на Курскую область пострадал храм, он выгорел изнутри

© Фото : Илга ГондареваЦерковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Алексеевка Курской области
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Алексеевка Курской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : Илга Гондарева
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Алексеевка Курской области
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области выгорел изнутри в результате целенаправленной атаки ВСУ, сообщается на сайте Русской православно церкви (РПЦ) в воскресенье.
РФ по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливались все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
"Десятого мая в результате целенаправленной атаки со стороны ВСУ пострадал Покровский храм села Алексеевка Глушковского района Курской области. После попадания вражеского боеприпаса храм выгорел изнутри", - говорится в сообщении РПЦ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РелигияВооруженные силы УкраиныРусская православная церковьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКурская областьАлексеевкаГлушковский районПроисшествия
 
 
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