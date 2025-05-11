https://ria.ru/20250511/khram-2016343146.html

При украинской атаке на Курскую область получил повреждения храм

При украинской атаке на Курскую область получил повреждения храм - РИА Новости, 11.05.2025

При украинской атаке на Курскую область получил повреждения храм

Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области выгорел изнутри в результате целенаправленной атаки ВСУ, сообщается на сайте Русской... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:27:00+03:00

2025-05-11T14:27:00+03:00

2025-05-11T14:29:00+03:00

вооруженные силы украины

русская православная церковь

владимир зеленский

владимир путин

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алексеевка

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происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области выгорел изнутри в результате целенаправленной атаки ВСУ, сообщается на сайте Русской православно церкви (РПЦ) в воскресенье. РФ по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливались все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней. "Десятого мая в результате целенаправленной атаки со стороны ВСУ пострадал Покровский храм села Алексеевка Глушковского района Курской области. После попадания вражеского боеприпаса храм выгорел изнутри", - говорится в сообщении РПЦ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, русская православная церковь, владимир зеленский, владимир путин, курская область, алексеевка, глушковский район, происшествия