Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Келлог: сначала следует добиться перемирия на Украине, а потом начать переговоры
© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил в соцсети X, что сначала нужно добиться прекращения огня, а затем переходить к мирным переговорам.
"Сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", — утверждает он.
Предложение о прямых переговорах
Минувшей ночью Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.