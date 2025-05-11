https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html

Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил в соцсети X, что сначала нужно добиться прекращения огня, а затем переходить к мирным переговорам. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T16:18:00+03:00

2025-05-11T16:18:00+03:00

2025-05-11T22:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

кит келлог

эммануэль макрон

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_0:44:3029:1748_1920x0_80_0_0_3ba724d77fc5359ffeadf5dc748f3efd.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил в соцсети X, что сначала нужно добиться прекращения огня, а затем переходить к мирным переговорам."Сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", — утверждает он.Предложение о прямых переговорахМинувшей ночью Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.

https://ria.ru/20250511/tramp-2016379089.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

россия

украина

сша

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, кит келлог, эммануэль макрон, владимир путин, в мире, владимир зеленский, стамбул