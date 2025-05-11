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Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 11.05.2025 (обновлено: 22:05 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html
Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил в соцсети X, что сначала нужно добиться прекращения огня, а затем переходить к мирным переговорам. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T16:18:00+03:00
2025-05-11T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
кит келлог
эммануэль макрон
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил в соцсети X, что сначала нужно добиться прекращения огня, а затем переходить к мирным переговорам."Сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", — утверждает он.Предложение о прямых переговорахМинувшей ночью Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
https://ria.ru/20250511/tramp-2016379089.html
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россия, украина, сша, кит келлог, эммануэль макрон, владимир путин, в мире, владимир зеленский, стамбул
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Кит Келлог, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, В мире, Владимир Зеленский, Стамбул
Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

Келлог: сначала следует добиться перемирия на Украине, а потом начать переговоры

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил в соцсети X, что сначала нужно добиться прекращения огня, а затем переходить к мирным переговорам.
"Сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", — утверждает он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на переговоры с Россией
Вчера, 19:29

Предложение о прямых переговорах

Минувшей ночью Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАКит КеллогЭммануэль МакронВладимир ПутинВ миреВладимир ЗеленскийСтамбул
 
 
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