Власти Джамму и Кашмира призвали жителей пока не возвращаться в свои дома
Власти Джамму и Кашмира призвали жителей не торопиться с возвращением в дома
© AP Photo / Dar YasinВоенный автомобиль в Кашмире
© AP Photo / Dar Yasin
Военный автомобиль в Кашмире. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая — РИА Новости. Власти Джамму и Кашмира попросили жителей приграничных деревень не возвращаться в дома до завершения работы саперов, сообщило агентство PTI со ссылкой на полицию.
"Не возвращайтесь в пограничные деревни. Жизнь людей находится под угрозой, поскольку после пакистанских обстрелов остаются неизученные боеприпасы", — говорится в публикации.
В полиции отметили, что в пострадавшие районы направят отряды саперов для очистки деревень от снарядов. Ведомство утверждает, что в 2023 году в результате взрывов оставшихся боеприпасов вблизи линии контроля погиб 41 человек.
Из расположенных вблизи линии контроля округов Барамулла, Бандипора и Купвара эвакуировали в более безопасные места более 125 тысяч жителей деревень.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) субботы.
Тем не менее чуть позднее AFP со ссылкой на правительственный источник в Индии сообщило, что Исламабад нарушил соглашение. В свою очередь, агентство Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских органах безопасности утверждает, что индийские силы прибегли к неспровоцированному обстрелу вдоль линии контроля.
Эскалация конфликта
Напряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.
По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.