Рейтинг@Mail.ru
Власти Джамму и Кашмира призвали жителей пока не возвращаться в свои дома - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 11.05.2025 (обновлено: 16:09 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/kashmir-2016336720.html
Власти Джамму и Кашмира призвали жителей пока не возвращаться в свои дома
Власти Джамму и Кашмира призвали жителей пока не возвращаться в свои дома - РИА Новости, 11.05.2025
Власти Джамму и Кашмира призвали жителей пока не возвращаться в свои дома
Власти Джамму и Кашмира попросили жителей приграничных деревень не возвращаться в дома до завершения работы саперов, сообщило агентство PTI со ссылкой на... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:33:00+03:00
2025-05-11T16:09:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
обострение отношений между индией и пакистаном
дональд трамп
джамму
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013231383_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_943d0a675986d4035105f8c41c7cbee6.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая — РИА Новости. Власти Джамму и Кашмира попросили жителей приграничных деревень не возвращаться в дома до завершения работы саперов, сообщило агентство PTI со ссылкой на полицию."Не возвращайтесь в пограничные деревни. Жизнь людей находится под угрозой, поскольку после пакистанских обстрелов остаются неизученные боеприпасы", — говорится в публикации.В полиции отметили, что в пострадавшие районы направят отряды саперов для очистки деревень от снарядов. Ведомство утверждает, что в 2023 году в результате взрывов оставшихся боеприпасов вблизи линии контроля погиб 41 человек.Из расположенных вблизи линии контроля округов Барамулла, Бандипора и Купвара эвакуировали в более безопасные места более 125 тысяч жителей деревень.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) субботы.Тем не менее чуть позднее AFP со ссылкой на правительственный источник в Индии сообщило, что Исламабад нарушил соглашение. В свою очередь, агентство Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских органах безопасности утверждает, что индийские силы прибегли к неспровоцированному обстрелу вдоль линии контроля.Эскалация конфликтаНапряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html
https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html
https://ria.ru/20250511/smi-2016349528.html
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
пакистан
индия
кашмир
джамму
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013231383_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_56c5a4797c29cdf81fcce52854e6370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, индия, кашмир, обострение отношений между индией и пакистаном, дональд трамп, джамму
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Обострение отношений между Индией и Пакистаном, Дональд Трамп, Джамму
Власти Джамму и Кашмира призвали жителей пока не возвращаться в свои дома

Власти Джамму и Кашмира призвали жителей не торопиться с возвращением в дома

© AP Photo / Dar YasinВоенный автомобиль в Кашмире
Военный автомобиль в Кашмире - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Военный автомобиль в Кашмире. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая — РИА Новости. Власти Джамму и Кашмира попросили жителей приграничных деревень не возвращаться в дома до завершения работы саперов, сообщило агентство PTI со ссылкой на полицию.
"Не возвращайтесь в пограничные деревни. Жизнь людей находится под угрозой, поскольку после пакистанских обстрелов остаются неизученные боеприпасы", — говорится в публикации.
Пакистанские солдаты осматривают здание, поврежденное в результате ракетного удара со стороны Индии - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
МИД Пакистана высказался о возможных последствиях при эскалации с Индией
Вчера, 11:42
В полиции отметили, что в пострадавшие районы направят отряды саперов для очистки деревень от снарядов. Ведомство утверждает, что в 2023 году в результате взрывов оставшихся боеприпасов вблизи линии контроля погиб 41 человек.
Из расположенных вблизи линии контроля округов Барамулла, Бандипора и Купвара эвакуировали в более безопасные места более 125 тысяч жителей деревень.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Пакистан открыл воздушное пространство после прекращения огня с Индией
10 мая, 15:50
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) субботы.
Тем не менее чуть позднее AFP со ссылкой на правительственный источник в Индии сообщило, что Исламабад нарушил соглашение. В свою очередь, агентство Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских органах безопасности утверждает, что индийские силы прибегли к неспровоцированному обстрелу вдоль линии контроля.
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме
Вчера, 15:20

Эскалация конфликта

Напряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.
По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Конфликт двух ядерных держав: первая кровь, первые уроки
8 мая, 08:00
 
В миреПакистанИндияКашмирОбострение отношений между Индией и ПакистаномДональд ТрампДжамму
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала