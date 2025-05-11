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Власти Джамму и Кашмира призвали жителей пока не возвращаться в свои дома

Власти Джамму и Кашмира призвали жителей пока не возвращаться в свои дома - РИА Новости, 11.05.2025

Власти Джамму и Кашмира призвали жителей пока не возвращаться в свои дома

Власти Джамму и Кашмира попросили жителей приграничных деревень не возвращаться в дома до завершения работы саперов, сообщило агентство PTI со ссылкой на... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T13:33:00+03:00

2025-05-11T13:33:00+03:00

2025-05-11T16:09:00+03:00

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дональд трамп

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая — РИА Новости. Власти Джамму и Кашмира попросили жителей приграничных деревень не возвращаться в дома до завершения работы саперов, сообщило агентство PTI со ссылкой на полицию."Не возвращайтесь в пограничные деревни. Жизнь людей находится под угрозой, поскольку после пакистанских обстрелов остаются неизученные боеприпасы", — говорится в публикации.В полиции отметили, что в пострадавшие районы направят отряды саперов для очистки деревень от снарядов. Ведомство утверждает, что в 2023 году в результате взрывов оставшихся боеприпасов вблизи линии контроля погиб 41 человек.Из расположенных вблизи линии контроля округов Барамулла, Бандипора и Купвара эвакуировали в более безопасные места более 125 тысяч жителей деревень.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) субботы.Тем не менее чуть позднее AFP со ссылкой на правительственный источник в Индии сообщило, что Исламабад нарушил соглашение. В свою очередь, агентство Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских органах безопасности утверждает, что индийские силы прибегли к неспровоцированному обстрелу вдоль линии контроля.Эскалация конфликтаНапряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.

https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html

https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html

https://ria.ru/20250511/smi-2016349528.html

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

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в мире, пакистан, индия, кашмир, обострение отношений между индией и пакистаном, дональд трамп, джамму