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В Австралии прошла акция "Пикник памяти" - РИА Новости, 11.05.2025
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16:38 11.05.2025 (обновлено: 17:16 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/kanberra-2016358780.html
В Австралии прошла акция "Пикник памяти"
В Австралии прошла акция "Пикник памяти" - РИА Новости, 11.05.2025
В Австралии прошла акция "Пикник памяти"
Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре, в ней приняли участие несколько десятков соотечественников и граждан Австралии, РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T16:38:00+03:00
2025-05-11T17:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
австралия
россия
канберра
роберт рождественский
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре, в ней приняли участие несколько десятков соотечественников и граждан Австралии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии. "Десятого мая в канберрском Нара Пис Парке состоялся "Пикник памяти" по случаю празднования 80-летия Победы, организованный посольством России в Австралии совместно с российскими соотечественниками. Собравшиеся присоединись к акции "Бессмертный полк", почтили минутой молчания память всех павших в борьбе с нацизмом", - заявили в российском посольстве. Отмечается, что в ходе мероприятия участники делились воспоминаниями своих близких, исполняли военные песни и читали стихи о героизме советского народа. Одним из наиболее трогательных стало прочтение отрывка из поэмы "Реквием" Роберта Рождественского "Помните", подчеркнули в диппредставительстве. По информации посольства, в праздничной встрече приняли участие около 60 человек, включая семьи с детьми, также к акции присоединились неравнодушные австралийцы. Все гости смогли попробовать блюда полевой кухни.
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в мире, австралия, россия, канберра, роберт рождественский, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Австралия, Россия, Канберра, Роберт Рождественский, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Австралии прошла акция "Пикник памяти"

В Канберре прошла акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Победы

© Фото : Посольство РФ в АвстралииПраздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
Праздничная акция Пикник памяти в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : Посольство РФ в Австралии
Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре, в ней приняли участие несколько десятков соотечественников и граждан Австралии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
"Десятого мая в канберрском Нара Пис Парке состоялся "Пикник памяти" по случаю празднования 80-летия Победы, организованный посольством России в Австралии совместно с российскими соотечественниками. Собравшиеся присоединись к акции "Бессмертный полк", почтили минутой молчания память всех павших в борьбе с нацизмом", - заявили в российском посольстве.
© Фото : Посольство РФ в АвстралииПраздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
Праздничная акция Пикник памяти в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
© Фото : Посольство РФ в Австралии
1 из 2
© Фото : Посольство РФ в АвстралииПраздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
Праздничная акция Пикник памяти в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
© Фото : Посольство РФ в Австралии
2 из 2
Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
© Фото : Посольство РФ в Австралии
1 из 2
Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
© Фото : Посольство РФ в Австралии
2 из 2
Отмечается, что в ходе мероприятия участники делились воспоминаниями своих близких, исполняли военные песни и читали стихи о героизме советского народа. Одним из наиболее трогательных стало прочтение отрывка из поэмы "Реквием" Роберта Рождественского "Помните", подчеркнули в диппредставительстве.
По информации посольства, в праздничной встрече приняли участие около 60 человек, включая семьи с детьми, также к акции присоединились неравнодушные австралийцы. Все гости смогли попробовать блюда полевой кухни.
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