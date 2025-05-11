https://ria.ru/20250511/kanberra-2016358780.html

В Австралии прошла акция "Пикник памяти"

В Австралии прошла акция "Пикник памяти" - РИА Новости, 11.05.2025

В Австралии прошла акция "Пикник памяти"

Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре, в ней приняли участие несколько десятков соотечественников и граждан Австралии, РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T16:38:00+03:00

2025-05-11T16:38:00+03:00

2025-05-11T17:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

австралия

россия

канберра

роберт рождественский

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре, в ней приняли участие несколько десятков соотечественников и граждан Австралии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии. "Десятого мая в канберрском Нара Пис Парке состоялся "Пикник памяти" по случаю празднования 80-летия Победы, организованный посольством России в Австралии совместно с российскими соотечественниками. Собравшиеся присоединись к акции "Бессмертный полк", почтили минутой молчания память всех павших в борьбе с нацизмом", - заявили в российском посольстве. Отмечается, что в ходе мероприятия участники делились воспоминаниями своих близких, исполняли военные песни и читали стихи о героизме советского народа. Одним из наиболее трогательных стало прочтение отрывка из поэмы "Реквием" Роберта Рождественского "Помните", подчеркнули в диппредставительстве. По информации посольства, в праздничной встрече приняли участие около 60 человек, включая семьи с детьми, также к акции присоединились неравнодушные австралийцы. Все гости смогли попробовать блюда полевой кухни.

https://ria.ru/20250509/avtoprobeg-2016028519.html

австралия

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канберра

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в мире, австралия, россия, канберра, роберт рождественский, 80-летие победы в великой отечественной войне