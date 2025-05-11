В Австралии прошла акция "Пикник памяти"
В Канберре прошла акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Победы
© Фото : Посольство РФ в АвстралииПраздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
© Фото : Посольство РФ в Австралии
Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре, в ней приняли участие несколько десятков соотечественников и граждан Австралии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
"Десятого мая в канберрском Нара Пис Парке состоялся "Пикник памяти" по случаю празднования 80-летия Победы, организованный посольством России в Австралии совместно с российскими соотечественниками. Собравшиеся присоединись к акции "Бессмертный полк", почтили минутой молчания память всех павших в борьбе с нацизмом", - заявили в российском посольстве.
© Фото : Посольство РФ в АвстралииПраздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
© Фото : Посольство РФ в Австралии
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© Фото : Посольство РФ в АвстралииПраздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
© Фото : Посольство РФ в Австралии
2 из 2
Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
© Фото : Посольство РФ в Австралии
1 из 2
Праздничная акция "Пикник памяти" в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре
© Фото : Посольство РФ в Австралии
2 из 2
Отмечается, что в ходе мероприятия участники делились воспоминаниями своих близких, исполняли военные песни и читали стихи о героизме советского народа. Одним из наиболее трогательных стало прочтение отрывка из поэмы "Реквием" Роберта Рождественского "Помните", подчеркнули в диппредставительстве.
По информации посольства, в праздничной встрече приняли участие около 60 человек, включая семьи с детьми, также к акции присоединились неравнодушные австралийцы. Все гости смогли попробовать блюда полевой кухни.
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