https://ria.ru/20250511/kallas-2016323649.html

Премьер Словакии рассказал, о чем намерен поговорить с Каллас

Премьер Словакии рассказал, о чем намерен поговорить с Каллас - РИА Новости, 11.05.2025

Премьер Словакии рассказал, о чем намерен поговорить с Каллас

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что лично объяснит главе евродипломатии Кае Каллас, что она не может указывать главе правительства суверенной... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T11:58:00+03:00

2025-05-11T11:58:00+03:00

2025-05-11T14:52:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что лично объяснит главе евродипломатии Кае Каллас, что она не может указывать главе правительства суверенной страны, что ему делать. Ранее Фицо сообщил, что Каллас вновь подвергла критике его визит в Москву, где он находился по случаю Дня Победы. Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения. "Она (глава евродипломатии Кая Каллас - ред.) высокий чиновник, что, может высокий чиновник говорить премьеру суверенной страны о том, что премьер должен делать, а что нет? И это было уже второй раз. Я, конечно, ей это решительно объясню, когда с ней встречусь, пойду к ней и буду с ней об этом говорить", - сказал Фицо журналистам на пресс-конференции в воскресенье. Премьер Словакии заявил, что Каллас не является его начальником и должна заниматься внешней политикой Европейского союза.

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Ольга Фомченкова

в мире, словакия, москва, роберт фицо, кайя каллас