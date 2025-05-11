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Премьер Словакии рассказал, о чем намерен поговорить с Каллас - РИА Новости, 11.05.2025
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11:58 11.05.2025 (обновлено: 14:52 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/kallas-2016323649.html
Премьер Словакии рассказал, о чем намерен поговорить с Каллас
Премьер Словакии рассказал, о чем намерен поговорить с Каллас - РИА Новости, 11.05.2025
Премьер Словакии рассказал, о чем намерен поговорить с Каллас
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что лично объяснит главе евродипломатии Кае Каллас, что она не может указывать главе правительства суверенной... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T11:58:00+03:00
2025-05-11T14:52:00+03:00
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словакия
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роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что лично объяснит главе евродипломатии Кае Каллас, что она не может указывать главе правительства суверенной страны, что ему делать. Ранее Фицо сообщил, что Каллас вновь подвергла критике его визит в Москву, где он находился по случаю Дня Победы. Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения. "Она (глава евродипломатии Кая Каллас - ред.) высокий чиновник, что, может высокий чиновник говорить премьеру суверенной страны о том, что премьер должен делать, а что нет? И это было уже второй раз. Я, конечно, ей это решительно объясню, когда с ней встречусь, пойду к ней и буду с ней об этом говорить", - сказал Фицо журналистам на пресс-конференции в воскресенье. Премьер Словакии заявил, что Каллас не является его начальником и должна заниматься внешней политикой Европейского союза.
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в мире, словакия, москва, роберт фицо, кайя каллас
В мире, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Кайя Каллас
Премьер Словакии рассказал, о чем намерен поговорить с Каллас

Фицо: глава евродипломатии не может указывать премьеру Словакии, что ему делать

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что лично объяснит главе евродипломатии Кае Каллас, что она не может указывать главе правительства суверенной страны, что ему делать.
Ранее Фицо сообщил, что Каллас вновь подвергла критике его визит в Москву, где он находился по случаю Дня Победы. Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.
"Она (глава евродипломатии Кая Каллас - ред.) высокий чиновник, что, может высокий чиновник говорить премьеру суверенной страны о том, что премьер должен делать, а что нет? И это было уже второй раз. Я, конечно, ей это решительно объясню, когда с ней встречусь, пойду к ней и буду с ней об этом говорить", - сказал Фицо журналистам на пресс-конференции в воскресенье.
Премьер Словакии заявил, что Каллас не является его начальником и должна заниматься внешней политикой Европейского союза.
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В миреСловакияМоскваРоберт ФицоКайя Каллас
 
 
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