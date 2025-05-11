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Израильская авиация атаковала порт Рас-Иса в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 11.05.2025
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21:41 11.05.2025 (обновлено: 23:53 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/izrail-2016389256.html
Израильская авиация атаковала порт Рас-Иса в Йемене, сообщил источник
Израильская авиация атаковала порт Рас-Иса в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 11.05.2025
Израильская авиация атаковала порт Рас-Иса в Йемене, сообщил источник
Израильские ВВС атаковали порт Рас-Иса в Ходейде на западе Йемена, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T21:41:00+03:00
2025-05-11T23:53:00+03:00
в мире
йемен
красное море
ходейда (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 11 мая — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали порт Рас-Иса в Ходейде на западе Йемена, сообщил РИА Новости местный источник."Израильские самолеты атаковали порт Рас-Иса, расположенный в районе Ас-Салиф города Ходейда на западе Йемена, были слышны звуки мощных взрывов", — сказал собеседник агентства.Незадолго до этого ЦАХАЛ распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из трех портов, контролируемых движением "Ансар Алла": Ходейда, ас-Салиф и Рас-Иса.На этой неделе израильская авиация в ответ на ракетный обстрел аэропорта Бен-Гурион нанесла удары по международному аэропорту Саны, электростанциям и хранилищам топлива в йеменской столице, а также по цементному заводу на северо-западе Йемена. Хуситы, в свою очередь, пообещали Тель-Авиву "болезненный ответ" на бомбардировки."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
https://ria.ru/20250506/khusity-2015403772.html
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йемен
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в мире, йемен, красное море, ходейда (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Йемен, Красное море, Ходейда (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израильская авиация атаковала порт Рас-Иса в Йемене, сообщил источник

ВВС Израиля атаковали порт Рас-Иса в Ходейде на западе Йемена

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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ДОХА, 11 мая — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали порт Рас-Иса в Ходейде на западе Йемена, сообщил РИА Новости местный источник.
"Израильские самолеты атаковали порт Рас-Иса, расположенный в районе Ас-Салиф города Ходейда на западе Йемена, были слышны звуки мощных взрывов", — сказал собеседник агентства.
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Незадолго до этого ЦАХАЛ распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из трех портов, контролируемых движением "Ансар Алла": Ходейда, ас-Салиф и Рас-Иса.
На этой неделе израильская авиация в ответ на ракетный обстрел аэропорта Бен-Гурион нанесла удары по международному аэропорту Саны, электростанциям и хранилищам топлива в йеменской столице, а также по цементному заводу на северо-западе Йемена. Хуситы, в свою очередь, пообещали Тель-Авиву "болезненный ответ" на бомбардировки.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
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