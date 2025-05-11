https://ria.ru/20250511/izrail-2016389256.html

Израильская авиация атаковала порт Рас-Иса в Йемене, сообщил источник

Израильская авиация атаковала порт Рас-Иса в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 11.05.2025

Израильская авиация атаковала порт Рас-Иса в Йемене, сообщил источник

Израильские ВВС атаковали порт Рас-Иса в Ходейде на западе Йемена, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T21:41:00+03:00

2025-05-11T21:41:00+03:00

2025-05-11T23:53:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ДОХА, 11 мая — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали порт Рас-Иса в Ходейде на западе Йемена, сообщил РИА Новости местный источник."Израильские самолеты атаковали порт Рас-Иса, расположенный в районе Ас-Салиф города Ходейда на западе Йемена, были слышны звуки мощных взрывов", — сказал собеседник агентства.Незадолго до этого ЦАХАЛ распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из трех портов, контролируемых движением "Ансар Алла": Ходейда, ас-Салиф и Рас-Иса.На этой неделе израильская авиация в ответ на ракетный обстрел аэропорта Бен-Гурион нанесла удары по международному аэропорту Саны, электростанциям и хранилищам топлива в йеменской столице, а также по цементному заводу на северо-западе Йемена. Хуситы, в свою очередь, пообещали Тель-Авиву "болезненный ответ" на бомбардировки."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта повстанцы начали обстреливать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.

https://ria.ru/20250506/khusity-2015403772.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

йемен

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ходейда (город)

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в мире, йемен, красное море, ходейда (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году