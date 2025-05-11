https://ria.ru/20250511/izrail-2016386509.html

Израиль призвал к эвакуации людей из трех портов в Йемене

Израиль призвал к эвакуации людей из трех портов в Йемене - РИА Новости, 11.05.2025

Израиль призвал к эвакуации людей из трех портов в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из трех портов в Йемене, контролируемых движением "Ансар... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T21:16:00+03:00

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2025-05-11T21:22:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

ходейда (город)

ансар алла

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из трех портов в Йемене, контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситы), подобные предупреждения обычно делаются перед бомбардировкой того или иного объекта.В заявлении ЦАХАЛ упоминаются порты Ходейда, ас-Салиф и Рас Иса."В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты для своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех находящихся в этих портах лиц эвакуироваться и держаться от них подальше ради вашей безопасности до дальнейшего уведомления", - заявил в свем Telegram-канале арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

https://ria.ru/20250508/izrail-2015752974.html

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в мире, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ходейда (город), ансар алла, армия обороны израиля (цахал)