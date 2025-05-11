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Израиль призвал к эвакуации людей из трех портов в Йемене - РИА Новости, 11.05.2025
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21:16 11.05.2025 (обновлено: 21:22 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/izrail-2016386509.html
Израиль призвал к эвакуации людей из трех портов в Йемене
Израиль призвал к эвакуации людей из трех портов в Йемене - РИА Новости, 11.05.2025
Израиль призвал к эвакуации людей из трех портов в Йемене
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из трех портов в Йемене, контролируемых движением "Ансар... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T21:16:00+03:00
2025-05-11T21:22:00+03:00
в мире
йемен
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ходейда (город)
ансар алла
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из трех портов в Йемене, контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситы), подобные предупреждения обычно делаются перед бомбардировкой того или иного объекта.В заявлении ЦАХАЛ упоминаются порты Ходейда, ас-Салиф и Рас Иса."В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты для своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех находящихся в этих портах лиц эвакуироваться и держаться от них подальше ради вашей безопасности до дальнейшего уведомления", - заявил в свем Telegram-канале арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
https://ria.ru/20250508/izrail-2015752974.html
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в мире, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ходейда (город), ансар алла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Йемен, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Ходейда (город), Ансар Алла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль призвал к эвакуации людей из трех портов в Йемене

ЦАХАЛ призвала эвакуировать 3 порта в Йемене перед возможной атакой на хуситов

© AP Photo / Hani MohammedНефтяной танкер в порту Ходейда, Йемен
Нефтяной танкер в порту Ходейда, Йемен - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Нефтяной танкер в порту Ходейда, Йемен. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из трех портов в Йемене, контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситы), подобные предупреждения обычно делаются перед бомбардировкой того или иного объекта.
В заявлении ЦАХАЛ упоминаются порты Ходейда, ас-Салиф и Рас Иса.
"В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты для своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех находящихся в этих портах лиц эвакуироваться и держаться от них подальше ради вашей безопасности до дальнейшего уведомления", - заявил в свем Telegram-канале арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
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В миреЙеменИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуХодейда (город)Ансар АллаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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