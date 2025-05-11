https://ria.ru/20250511/isk-2016295171.html

Камчатский колхоз подал иск к Росрыболовству

Камчатский колхоз подал иск к Росрыболовству - РИА Новости, 11.05.2025

Камчатский колхоз подал иск к Росрыболовству

Камчатский рыболовецкий колхоз имени Ленина просит арбитражный суд Москвы взыскать 360 миллионов рублей с Федерального агентства по рыболовству... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T06:30:00+03:00

2025-05-11T06:30:00+03:00

2025-05-11T06:30:00+03:00

экономика

дальний восток

камчатский край

россия

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Камчатский рыболовецкий колхоз имени Ленина просит арбитражный суд Москвы взыскать 360 миллионов рублей с Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство), которое пытается лишить истца квот на вылов палтуса и макрурусов, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск поступил в суд 30 апреля и к рассмотрению еще не принят. Между тем, на Дальнем Востоке стороны с 2024 года ведут разбирательство по иску Росрыболовства о расторжении контрактов с колхозом имени Ленина на вылов водных биоресурсов. Ведомство в 2018 году заключило с предприятием три договора: на вылов макрурусов в Северо-Курильской зоне, на вылов палтусов в Камчатско-Курильской подзоне и на вылов палтусов в Западно-Камчатской подзоне. Договоры заключены до конца 2033 года, однако, ссылаясь на то, что колхоз в 2022-2023 годах использовал квоты менее, чем на 70%, Росрыболовство потребовало контракты расторгнуть. Ответчик в арбитражном суде Камчатского края заявил, что "основным фактором неосвоения квот палтуса в 2022–2023 годах является падение численности основных стад палтусов из-за большого количества касаток". По его словам, на показатели повлияли также коронавирус и санкции, из-за которых сдвинулись сроки строительства новых судов. Суд по иску Росрыболовства в марте расторг только один договор – на добычу макрурусов. Ответчик, говорится в решении, не смог назвать причины неосвоения квоты по этому контракту. По договору на вылов палтусов в Камчатско-Курильской подзоне суд сослался на другой судебный акт, которым было установлено, что колхоз в 2022 году освоил 82% квоты, поэтому нельзя говорить, что он два года подряд не выполнял норматив. Касательно договора на вылов двух видов палтусов – белокорого и черного – в Западно-Камчатской подзоне, суд установил, что квоты были освоены ответчиком в 2023 и 2024 годах на 73% и 63%. Это "свидетельствует о том, что РК имени В.И. Ленина предпринимал необходимые попытки исполнить обязательства", отметил суд. Суд принял во внимание объяснения ответчика, что оба вида палтусов добываются одновременно, но доля черного снизилась до нуля. "При таких условиях отсутствие вылова палтуса черного свидетельствует об отсутствии данного вида водных биоресурсов при осуществлении ответчиком траловых операций по вылову палтусов вообще", - указал суд. И истец, и ответчик подали на решение апелляционные жалобы, которые пока не рассмотрены. По данным "БИР-Аналитик", учредителями рыболовецкого колхоза имени Ленина являются 195 граждан России.

https://ria.ru/20241130/putin-1986654771.html

https://ria.ru/20250217/kamchatka-1999827946.html

https://ria.ru/20250131/minselhoz-1996716769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дальний восток, камчатский край, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)