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Иран не приемлет требование США отказаться от ядерной программы - РИА Новости, 11.05.2025
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20:27 11.05.2025 (обновлено: 21:01 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/iran-2016383597.html
Иран не приемлет требование США отказаться от ядерной программы
Иран не приемлет требование США отказаться от ядерной программы - РИА Новости, 11.05.2025
Иран не приемлет требование США отказаться от ядерной программы
Иран никоим образом не приемлет требование США отказаться от своей мирной ядерной программы для проведения дальнейших переговоров по ядерной сделке, заявил... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T20:27:00+03:00
2025-05-11T21:01:00+03:00
в мире
иран
сша
масуд пезешкиан
обострение отношений сша и ирана
дональд трамп
аббас аракчи
оон
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Иран никоим образом не приемлет требование США отказаться от своей мирной ядерной программы для проведения дальнейших переговоров по ядерной сделке, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.Ранее в воскресенье в свете требований США к Ирану отказаться от обогащения урана глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не пойдет на компромисс по этому вопросу, однако может скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США. Он добавил, что сам факт обогащения Тегераном урана - не предмет для разговора, Иран продолжит обогащение."Иран не стремится к созданию ядерного оружия. Они нам говорили, что хотят убедиться, что мы не хотим получить ядерное оружие – мы были полностью готовы к этому. Но неприемлемо никоим образом требование, чтобы мы отказались от исследований в рамках нашей мирной ядерной программы, после чего они бы с нами начали вести переговоры", - сказал президент на собрании правительства.Пезешкиан добавил, что Ирану необходимы технологии в сфере мирного атома для развития в таких сферах, как здравоохранение, сельское хозяйство, сохранение окружающей среды и промышленность. По его словам, исламская республика начала переговоры по ядерной тематике, потому что хочет мира и стабильности, является сторонником переговоров и не стремится к развязыванию войны.В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
https://ria.ru/20250511/iran-2016371019.html
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в мире, иран, сша, масуд пезешкиан, обострение отношений сша и ирана, дональд трамп, аббас аракчи, оон
В мире, Иран, США, Масуд Пезешкиан, Обострение отношений США и Ирана, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН
Иран не приемлет требование США отказаться от ядерной программы

Пезешкиан: требования о полном отказе от ядерной программы неприемлемы для Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Иран никоим образом не приемлет требование США отказаться от своей мирной ядерной программы для проведения дальнейших переговоров по ядерной сделке, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Ранее в воскресенье в свете требований США к Ирану отказаться от обогащения урана глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не пойдет на компромисс по этому вопросу, однако может скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США. Он добавил, что сам факт обогащения Тегераном урана - не предмет для разговора, Иран продолжит обогащение.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Иран допустил снижение уровня обогащения урана после переговоров с США
Вчера, 18:17
"Иран не стремится к созданию ядерного оружия. Они нам говорили, что хотят убедиться, что мы не хотим получить ядерное оружие – мы были полностью готовы к этому. Но неприемлемо никоим образом требование, чтобы мы отказались от исследований в рамках нашей мирной ядерной программы, после чего они бы с нами начали вести переговоры", - сказал президент на собрании правительства.
Пезешкиан добавил, что Ирану необходимы технологии в сфере мирного атома для развития в таких сферах, как здравоохранение, сельское хозяйство, сохранение окружающей среды и промышленность. По его словам, исламская республика начала переговоры по ядерной тематике, потому что хочет мира и стабильности, является сторонником переговоров и не стремится к развязыванию войны.
В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Иран намерен отстаивать права на мирное использование ядерной энергетики
Вчера, 17:22
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Позиции Ирана и США по итогам переговоров сблизились, заявил Аракчи
Вчера, 19:24
 
В миреИранСШАМасуд ПезешкианОбострение отношений США и ИранаДональд ТрампАббас АракчиООН
 
 
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