Иран не приемлет требование США отказаться от ядерной программы
Пезешкиан: требования о полном отказе от ядерной программы неприемлемы для Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiМасуд Пезешкиан
© AP Photo / Vahid Salemi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Иран никоим образом не приемлет требование США отказаться от своей мирной ядерной программы для проведения дальнейших переговоров по ядерной сделке, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Ранее в воскресенье в свете требований США к Ирану отказаться от обогащения урана глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не пойдет на компромисс по этому вопросу, однако может скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США. Он добавил, что сам факт обогащения Тегераном урана - не предмет для разговора, Иран продолжит обогащение.
"Иран не стремится к созданию ядерного оружия. Они нам говорили, что хотят убедиться, что мы не хотим получить ядерное оружие – мы были полностью готовы к этому. Но неприемлемо никоим образом требование, чтобы мы отказались от исследований в рамках нашей мирной ядерной программы, после чего они бы с нами начали вести переговоры", - сказал президент на собрании правительства.
Пезешкиан добавил, что Ирану необходимы технологии в сфере мирного атома для развития в таких сферах, как здравоохранение, сельское хозяйство, сохранение окружающей среды и промышленность. По его словам, исламская республика начала переговоры по ядерной тематике, потому что хочет мира и стабильности, является сторонником переговоров и не стремится к развязыванию войны.
В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.