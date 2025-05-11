https://ria.ru/20250511/iran-2016378563.html

Позиции Ирана и США по итогам переговоров сблизились, заявил Аракчи

Позиции Ирана и США по итогам переговоров сблизились, заявил Аракчи - РИА Новости, 11.05.2025

Позиции Ирана и США по итогам переговоров сблизились, заявил Аракчи

Позиции Ирана и США по итогам четвертого раунда переговоров по ядерному вопросу сблизились, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T19:24:00+03:00

2025-05-11T19:24:00+03:00

2025-05-11T19:24:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

аббас аракчи

дональд трамп

али хаменеи

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg

ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Позиции Ирана и США по итогам четвертого раунда переговоров по ядерному вопросу сблизились, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. "Позиции Ирана и США сблизились в этом раунде переговоров", - сказал министр. Аракчи сообщил, что стороны провели детальные переговоры, в частности, обсудив темы, по которым у США и Ирана есть противоречия. По словам главы иранского МИД, Тегерану и Вашингтону удалось достичь большего понимания позиций друг друга. "Можно сказать, что в переговорах наблюдается прогресс", - добавил Аракчи. В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html

https://ria.ru/20250511/iran-2016371019.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, али хаменеи, оон, обострение отношений сша и ирана