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Позиции Ирана и США по итогам переговоров сблизились, заявил Аракчи - РИА Новости, 11.05.2025
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19:24 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/iran-2016378563.html
Позиции Ирана и США по итогам переговоров сблизились, заявил Аракчи
Позиции Ирана и США по итогам переговоров сблизились, заявил Аракчи - РИА Новости, 11.05.2025
Позиции Ирана и США по итогам переговоров сблизились, заявил Аракчи
Позиции Ирана и США по итогам четвертого раунда переговоров по ядерному вопросу сблизились, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:24:00+03:00
2025-05-11T19:24:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Позиции Ирана и США по итогам четвертого раунда переговоров по ядерному вопросу сблизились, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. "Позиции Ирана и США сблизились в этом раунде переговоров", - сказал министр. Аракчи сообщил, что стороны провели детальные переговоры, в частности, обсудив темы, по которым у США и Ирана есть противоречия. По словам главы иранского МИД, Тегерану и Вашингтону удалось достичь большего понимания позиций друг друга. "Можно сказать, что в переговорах наблюдается прогресс", - добавил Аракчи. В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, али хаменеи, оон, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Али Хаменеи, ООН, Обострение отношений США и Ирана
Позиции Ирана и США по итогам переговоров сблизились, заявил Аракчи

Аракчи: позиции Ирана и США по итогам четвертого раунда переговоров сблизились

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Позиции Ирана и США по итогам четвертого раунда переговоров по ядерному вопросу сблизились, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
"Позиции Ирана и США сблизились в этом раунде переговоров", - сказал министр.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США
Вчера, 10:50
Аракчи сообщил, что стороны провели детальные переговоры, в частности, обсудив темы, по которым у США и Ирана есть противоречия. По словам главы иранского МИД, Тегерану и Вашингтону удалось достичь большего понимания позиций друг друга.
"Можно сказать, что в переговорах наблюдается прогресс", - добавил Аракчи.
В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Иран допустил снижение уровня обогащения урана после переговоров с США
Вчера, 18:17
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиДональд ТрампАли ХаменеиООНОбострение отношений США и Ирана
 
 
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