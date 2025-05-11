https://ria.ru/20250511/iran-2016371019.html

Иран допустил снижение уровня обогащения урана после переговоров с США

Иран допустил снижение уровня обогащения урана после переговоров с США - РИА Новости, 11.05.2025

Иран допустил снижение уровня обогащения урана после переговоров с США

Иран может скорректировать уровень обогащения урана для укрепления доверия с США, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T18:17:00+03:00

2025-05-11T18:17:00+03:00

2025-05-11T19:45:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 11 мая — РИА Новости. Иран может скорректировать уровень обогащения урана для укрепления доверия с США, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи."Мы не пойдем на компромисс по вопросу обогащения урана, однако, возможно, что его уровень и объемы в какой-то момент будут ограничены для выстраивания доверия с США, как это было и раньше", — сказал он.При этом министр подчеркнул, что сам факт обогащения урана — не предмет для разговора, Иран продолжит эту деятельность. Ранее в воскресенье в Омане состоялся четвертый раунд переговоров представителей Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе. Официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи назвал его трудным, но полезным. Он также отметил, что Иран будет отстаивать право на мирное использование ядерной энергетики в соответствии с ДНЯО.Первый, второй и третий раунды непрямых ирано-американских переговоров прошли 12, 19 и 26 апреля соответственно. Новый виток давно прекратившегося диалога между двумя странами начался после того, как в начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В нем содержались как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе ИРИ, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий.Иран отверг возможность прямых переговоров с США, но согласился на непрямой диалог.

https://ria.ru/20250511/iran-2016373472.html

https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, али хаменеи, оман