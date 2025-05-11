Иран намерен отстаивать права на мирное использование ядерной энергетики
Багаи: Тегеран намерен отстаивать права на использование атома в мирных целях
© AP Photo / IIPA,Ebrahim NorouziИранские специалисты работают на АЭС Бушер
© AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Власти Ирана намерены отстаивать права исламской республики на использование ядерной программы в мирных целях, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в соцсети Х.
"Исламская республика полна решимости отстаивать свое право для мирного использования ядерной энергетики в соответствии с ДНЯО. Иран готов предоставить все гарантии о мирном характере своей ядерной деятельности, а также продолжать усилия по прекращению незаконных санкций, введенных против исламской республики", - написал Багаи на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
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