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Иран намерен отстаивать права на мирное использование ядерной энергетики - РИА Новости, 11.05.2025
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17:22 11.05.2025 (обновлено: 17:23 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/iran-2016365663.html
Иран намерен отстаивать права на мирное использование ядерной энергетики
Иран намерен отстаивать права на мирное использование ядерной энергетики - РИА Новости, 11.05.2025
Иран намерен отстаивать права на мирное использование ядерной энергетики
Власти Ирана намерены отстаивать права исламской республики на использование ядерной программы в мирных целях, заявил официальный представитель иранского МИД... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:22:00+03:00
2025-05-11T17:23:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Власти Ирана намерены отстаивать права исламской республики на использование ядерной программы в мирных целях, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в соцсети Х. "Исламская республика полна решимости отстаивать свое право для мирного использования ядерной энергетики в соответствии с ДНЯО. Иран готов предоставить все гарантии о мирном характере своей ядерной деятельности, а также продолжать усилия по прекращению незаконных санкций, введенных против исламской республики", - написал Багаи на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html
https://ria.ru/20250509/iran-2016112524.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), али хаменеи, оон
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Али Хаменеи, ООН
Иран намерен отстаивать права на мирное использование ядерной энергетики

Багаи: Тегеран намерен отстаивать права на использование атома в мирных целях

© AP Photo / IIPA,Ebrahim NorouziИранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Власти Ирана намерены отстаивать права исламской республики на использование ядерной программы в мирных целях, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в соцсети Х.
"Исламская республика полна решимости отстаивать свое право для мирного использования ядерной энергетики в соответствии с ДНЯО. Иран готов предоставить все гарантии о мирном характере своей ядерной деятельности, а также продолжать усилия по прекращению незаконных санкций, введенных против исламской республики", - написал Багаи на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США
Вчера, 10:50
В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Уиткофф заявил о претензиях США к Ирану
9 мая, 20:14
 
В миреИранСШАТегеран (город)Али ХаменеиООН
 
 
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