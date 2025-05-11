https://ria.ru/20250511/iran-2016363514.html

МИД Ирана назвал четвертый раунд переговоров с США трудным, но полезным

МИД Ирана назвал четвертый раунд переговоров с США трудным, но полезным - РИА Новости, 11.05.2025

МИД Ирана назвал четвертый раунд переговоров с США трудным, но полезным

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал четвёртый раунд переговоров с США по иранской ядерной программе "трудным, но полезным". РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:11:00+03:00

2025-05-11T17:11:00+03:00

2025-05-11T17:11:00+03:00

в мире

иран

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оон

обострение отношений сша и ирана

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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал четвёртый раунд переговоров с США по иранской ядерной программе "трудным, но полезным". "Четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США завершился несколько минут назад: это были трудные, но полезные переговоры для лучшего понимания позиций друг друга и поиска разумных и реалистичных путей решения спорных вопросов", - написал Багаи на своей странице в социальной сети X. Он отметил, что время и место проведения следующего раунда переговоров будут объявлены оманской стороной. В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этих последовательно организуемых Маскатом консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

https://ria.ru/20250420/ssha-2012345617.html

https://ria.ru/20250413/iran-2011003517.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, оон, обострение отношений сша и ирана