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В Иране отметили значение четвертого раунда непрямых переговоров с США - РИА Новости, 11.05.2025
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15:31 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/iran-2016350593.html
В Иране отметили значение четвертого раунда непрямых переговоров с США
В Иране отметили значение четвертого раунда непрямых переговоров с США - РИА Новости, 11.05.2025
В Иране отметили значение четвертого раунда непрямых переговоров с США
Четвёртый раунд непрямых переговоров Ирана и США важнее предыдущих трех, в ходе текущих консультаций Тегеран определит, насколько Вашингтон готов заключить... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:31:00+03:00
2025-05-11T15:31:00+03:00
иран
в мире
сша
дональд трамп
али хаменеи
оон
обострение отношений сша и ирана
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Четвёртый раунд непрямых переговоров Ирана и США важнее предыдущих трех, в ходе текущих консультаций Тегеран определит, насколько Вашингтон готов заключить сделку по ядерной программе, Иран же не откажется от своего права на обогащение урана, передает иранское государственное телевидение IRIB. "Этот раунд переговоров имеет большее значение, чем предыдущие три… Еще предстоит выяснить, насколько позиции американцев связаны с тем, что они говорят в СМИ. Позиция иранской стороны ясна: Тегеран никогда не откажется от своего права на обогащение урана", - говорится в сообщении. В воскресенье проходит четвертый раунд переговоров между Ираном и США.Этот раунд проходит спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоится после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций. В последние дни, когда появились заявления от Ирана о продолжении консультаций с США в Омане, США продолжили свои угрозы и требования к Ирану. Так, в минувшую среду Дональд Трамп снова пригрозил Ирану, заявив, что у Тегерана не может быть ядерного оружия, но если он пойдет другим путем, у США не будет выбора. Тогда же вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон допускает развитие мирного атома в Иране, но не приемлет программ, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Помимо этого, Вашингтон в последние дни расширил пакет санкций против Тегерана. Министерство финансов США в четверг расширило перечень подсанкционных лиц и судов в рамках ограничительных мер против Ирана, под антииранские санкции попали два физических лица, являющихся гражданами Индии, а также 11 юридических лиц из Китая, Маршалловых островов, Великобритании и Сингапура. До этого санкции были введены против иранской нефти и суднен, якобы использующихся для ее перевозки. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
https://ria.ru/20250509/iran-2016112524.html
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html
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иран, в мире, сша, дональд трамп, али хаменеи, оон, обострение отношений сша и ирана
Иран, В мире, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, ООН, Обострение отношений США и Ирана
В Иране отметили значение четвертого раунда непрямых переговоров с США

IRIB: четвёртый раунд переговоров покажет готовность США к сделке с Ираном

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Четвёртый раунд непрямых переговоров Ирана и США важнее предыдущих трех, в ходе текущих консультаций Тегеран определит, насколько Вашингтон готов заключить сделку по ядерной программе, Иран же не откажется от своего права на обогащение урана, передает иранское государственное телевидение IRIB.
"Этот раунд переговоров имеет большее значение, чем предыдущие три… Еще предстоит выяснить, насколько позиции американцев связаны с тем, что они говорят в СМИ. Позиция иранской стороны ясна: Тегеран никогда не откажется от своего права на обогащение урана", - говорится в сообщении.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Уиткофф заявил о претензиях США к Ирану
9 мая, 20:14
В воскресенье проходит четвертый раунд переговоров между Ираном и США.Этот раунд проходит спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоится после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.
В последние дни, когда появились заявления от Ирана о продолжении консультаций с США в Омане, США продолжили свои угрозы и требования к Ирану. Так, в минувшую среду Дональд Трамп снова пригрозил Ирану, заявив, что у Тегерана не может быть ядерного оружия, но если он пойдет другим путем, у США не будет выбора. Тогда же вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон допускает развитие мирного атома в Иране, но не приемлет программ, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.
Помимо этого, Вашингтон в последние дни расширил пакет санкций против Тегерана. Министерство финансов США в четверг расширило перечень подсанкционных лиц и судов в рамках ограничительных мер против Ирана, под антииранские санкции попали два физических лица, являющихся гражданами Индии, а также 11 юридических лиц из Китая, Маршалловых островов, Великобритании и Сингапура. До этого санкции были введены против иранской нефти и суднен, якобы использующихся для ее перевозки.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США
Вчера, 10:50
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
США не поднимали вопрос о вывозе урана из Ирана, пишет Tasnim
26 апреля, 21:02
 
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