https://ria.ru/20250511/indiya-2016363366.html

Индия назвала число террористов, уничтоженных во время операции "Синдур"

Индия назвала число террористов, уничтоженных во время операции "Синдур" - РИА Новости, 11.05.2025

Индия назвала число террористов, уничтоженных во время операции "Синдур"

Более 100 террористов уничтожены в ходе начатой Индии операции "Синдур", заявил генеральный директор военных операций Индии генерал-лейтенант Раджив Гхай. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:11:00+03:00

2025-05-11T17:11:00+03:00

2025-05-11T17:12:00+03:00

индия

в мире

исламабад

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операция синдур в пакистане

обострение отношений между индией и пакистаном

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Более 100 террористов уничтожены в ходе начатой Индии операции "Синдур", заявил генеральный директор военных операций Индии генерал-лейтенант Раджив Гхай. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. "Эти удары (армии Индии – ред.) по девяти террористическим центрам привели к гибели более 100 террористов, включая такие важные цели, как Юсуф Азхар, Абдул Малик Рауф и Мудасир Ахмед, которые были вовлечены в захват (самолета – ред.) IC814 и взрыв в Пулваме", - сказал Гхай в ходе брифинга минобороны Индии. Теракт в Пулваме произошел в феврале 2019 года, когда боевик запрещенной террористической организации "Джейш-и-Мухаммед" на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в колонну Центральных резервных полицейских сил. Это побудило индийские ВВС нанести точечный удар по Балакоту в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва несколькими днями позже. Самолет Airbus A300 авиакомпании Indian Airlines, выполнявший рейс IC 814 по маршруту Катманду-Дели, на борту которого находился 191 человек, был захвачен 5 вооружёнными террористами 24 декабря 1999 года.

https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html

https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html

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индия, в мире, исламабад, пакистан, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном