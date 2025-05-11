Индия назвала число террористов, уничтоженных во время операции "Синдур"
Индийский генерал Гхай: более 100 террористов убиты в ходе операции "Синдур"
© AP Photo / Channi AnandИндийские военные
© AP Photo / Channi Anand
Индийские военные . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Более 100 террористов уничтожены в ходе начатой Индии операции "Синдур", заявил генеральный директор военных операций Индии генерал-лейтенант Раджив Гхай.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
"Эти удары (армии Индии – ред.) по девяти террористическим центрам привели к гибели более 100 террористов, включая такие важные цели, как Юсуф Азхар, Абдул Малик Рауф и Мудасир Ахмед, которые были вовлечены в захват (самолета – ред.) IC814 и взрыв в Пулваме", - сказал Гхай в ходе брифинга минобороны Индии.
Теракт в Пулваме произошел в феврале 2019 года, когда боевик запрещенной террористической организации "Джейш-и-Мухаммед" на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в колонну Центральных резервных полицейских сил. Это побудило индийские ВВС нанести точечный удар по Балакоту в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва несколькими днями позже.
Самолет Airbus A300 авиакомпании Indian Airlines, выполнявший рейс IC 814 по маршруту Катманду-Дели, на борту которого находился 191 человек, был захвачен 5 вооружёнными террористами 24 декабря 1999 года.