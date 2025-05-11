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ВВС Индии заявили, что выполнили задачи в ходе операции "Синдур" - РИА Новости, 11.05.2025
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11:06 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/indiya-2016317335.html
ВВС Индии заявили, что выполнили задачи в ходе операции "Синдур"
ВВС Индии заявили, что выполнили задачи в ходе операции "Синдур" - РИА Новости, 11.05.2025
ВВС Индии заявили, что выполнили задачи в ходе операции "Синдур"
Военно-воздушные силы Индии заявили, что успешно выполнили поставленные задачи в ходе операции "Синдур". РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T11:06:00+03:00
2025-05-11T11:06:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
обострение отношений индии и пакистана
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы Индии заявили, что успешно выполнили поставленные задачи в ходе операции "Синдур". Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. "Военно-воздушные силы Индии успешно выполнили поставленные перед ними задачи в ходе операции "Синдур" с точностью и профессионализмом. Операции проводились обдуманно и осторожно, в соответствии с национальными целями", - сказано в заявлении официального представителя ВВС в соцсети X. ВВС Индии отметили, что "призывают всех воздержаться от спекуляций и распространения непроверенной информации". В субботу вечером глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане, обострение отношений индии и пакистана
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане, Обострение отношений Индии и Пакистана
ВВС Индии заявили, что выполнили задачи в ходе операции "Синдур"

Индийские ВВС сообщили о выполнении поставленных задач в ходе операции "Синдур"

© AP Photo / Ajit KumarИстребитель Су-30МКИ ВВС Индии
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Ajit Kumar
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы Индии заявили, что успешно выполнили поставленные задачи в ходе операции "Синдур".
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Конфликт двух ядерных держав: первая кровь, первые уроки
8 мая, 08:00
"Военно-воздушные силы Индии успешно выполнили поставленные перед ними задачи в ходе операции "Синдур" с точностью и профессионализмом. Операции проводились обдуманно и осторожно, в соответствии с национальными целями", - сказано в заявлении официального представителя ВВС в соцсети X.
ВВС Индии отметили, что "призывают всех воздержаться от спекуляций и распространения непроверенной информации".
В субботу вечером глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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Минобороны Пакистана высказалось о возможности применения ядерного оружия
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В миреИндияПакистанКашмирОперация Синдур в ПакистанеОбострение отношений Индии и Пакистана
 
 
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