https://ria.ru/20250511/indiya-2016317335.html

ВВС Индии заявили, что выполнили задачи в ходе операции "Синдур"

ВВС Индии заявили, что выполнили задачи в ходе операции "Синдур" - РИА Новости, 11.05.2025

ВВС Индии заявили, что выполнили задачи в ходе операции "Синдур"

Военно-воздушные силы Индии заявили, что успешно выполнили поставленные задачи в ходе операции "Синдур". РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T11:06:00+03:00

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2025-05-11T11:06:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы Индии заявили, что успешно выполнили поставленные задачи в ходе операции "Синдур". Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. "Военно-воздушные силы Индии успешно выполнили поставленные перед ними задачи в ходе операции "Синдур" с точностью и профессионализмом. Операции проводились обдуманно и осторожно, в соответствии с национальными целями", - сказано в заявлении официального представителя ВВС в соцсети X. ВВС Индии отметили, что "призывают всех воздержаться от спекуляций и распространения непроверенной информации". В субботу вечером глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане, обострение отношений индии и пакистана