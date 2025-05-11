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Ночь на границе Индии и Пакистана прошла спокойно - РИА Новости, 11.05.2025
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06:50 11.05.2025 (обновлено: 07:22 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/indiya-2016295543.html
Ночь на границе Индии и Пакистана прошла спокойно
Ночь на границе Индии и Пакистана прошла спокойно - РИА Новости, 11.05.2025
Ночь на границе Индии и Пакистана прошла спокойно
Ночь на границе Индии и Пакистана после недавнего обострения прошла спокойно, передает агентство АНИ. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T06:50:00+03:00
2025-05-11T07:22:00+03:00
в мире
индия
пакистан
джамму
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая — РИА Новости. Ночь на границе Индии и Пакистана после недавнего обострения прошла спокойно, передает агентство АНИ."Ситуация в городе Джамму, похоже, нормальная. Никаких сообщений о дронах, стрельбе или обстрелах ночью не поступало", — говорится в сообщении.По данным агентства, такая же обстановка сохранялась всю ночь в городах Раджури, Анхор и Пунч. Несмотря на относительное спокойствие вдоль границ, в некоторых регионах сохраняется повышенная готовность. Так, администрация округа Амритсар выпустила предупреждение в 5.24 утра (2.54 мск) воскресенья. "Для вашего удобства мы восстановили подачу электроэнергии, но мы по-прежнему находимся на красном уровне опасности", — говорится в заявлении властей. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) того же дня.Тем не менее чуть позднее AFP со ссылкой на правительственный источник в Индии сообщило, что Исламабад нарушил соглашение о прекращении огня. В свою очередь, агентство Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских органах безопасности утверждает, что индийские силы прибегли к неспровоцированному обстрелу вдоль линии контроля.Эскалация конфликтаНапряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
https://ria.ru/20250510/bylbz-2016215180.html
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в мире, индия, пакистан, джамму, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Джамму, Операция Синдур в Пакистане
Ночь на границе Индии и Пакистана прошла спокойно

Ночь на границе Индии и Пакистана после обострения прошла спокойно

© AP Photo / M.D. MughalПосле индийского удара
После индийского удара - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / M.D. Mughal
После индийского удара. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая — РИА Новости. Ночь на границе Индии и Пакистана после недавнего обострения прошла спокойно, передает агентство АНИ.
"Ситуация в городе Джамму, похоже, нормальная. Никаких сообщений о дронах, стрельбе или обстрелах ночью не поступало", — говорится в сообщении.
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По данным агентства, такая же обстановка сохранялась всю ночь в городах Раджури, Анхор и Пунч.
Несмотря на относительное спокойствие вдоль границ, в некоторых регионах сохраняется повышенная готовность. Так, администрация округа Амритсар выпустила предупреждение в 5.24 утра (2.54 мск) воскресенья.
«
"Для вашего удобства мы восстановили подачу электроэнергии, но мы по-прежнему находимся на красном уровне опасности", — говорится в заявлении властей.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) того же дня.
Тем не менее чуть позднее AFP со ссылкой на правительственный источник в Индии сообщило, что Исламабад нарушил соглашение о прекращении огня. В свою очередь, агентство Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских органах безопасности утверждает, что индийские силы прибегли к неспровоцированному обстрелу вдоль линии контроля.
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Эскалация конфликта

Напряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.
По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
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