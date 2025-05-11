https://ria.ru/20250511/indiya-2016295543.html

Ночь на границе Индии и Пакистана прошла спокойно

Ночь на границе Индии и Пакистана прошла спокойно - РИА Новости, 11.05.2025

Ночь на границе Индии и Пакистана прошла спокойно

Ночь на границе Индии и Пакистана после недавнего обострения прошла спокойно, передает агентство АНИ. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T06:50:00+03:00

2025-05-11T06:50:00+03:00

2025-05-11T07:22:00+03:00

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индия

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джамму

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая — РИА Новости. Ночь на границе Индии и Пакистана после недавнего обострения прошла спокойно, передает агентство АНИ."Ситуация в городе Джамму, похоже, нормальная. Никаких сообщений о дронах, стрельбе или обстрелах ночью не поступало", — говорится в сообщении.По данным агентства, такая же обстановка сохранялась всю ночь в городах Раджури, Анхор и Пунч. Несмотря на относительное спокойствие вдоль границ, в некоторых регионах сохраняется повышенная готовность. Так, администрация округа Амритсар выпустила предупреждение в 5.24 утра (2.54 мск) воскресенья. "Для вашего удобства мы восстановили подачу электроэнергии, но мы по-прежнему находимся на красном уровне опасности", — говорится в заявлении властей. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) того же дня.Тем не менее чуть позднее AFP со ссылкой на правительственный источник в Индии сообщило, что Исламабад нарушил соглашение о прекращении огня. В свою очередь, агентство Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских органах безопасности утверждает, что индийские силы прибегли к неспровоцированному обстрелу вдоль линии контроля.Эскалация конфликтаНапряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.

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https://ria.ru/20250510/senator-2016188426.html

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, пакистан, джамму, операция синдур в пакистане