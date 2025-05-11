https://ria.ru/20250511/hajdarov-2016296742.html

Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей клинике

Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей клинике - РИА Новости, 11.05.2025

Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей клинике

Пластический хирург Тимур Хайдаров подал исковое заявление в Савеловский суд Москвы к своей же клинике "Ай Кью Пластик" (IQ Plastique), речь идет о трудовых... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T07:10:00+03:00

2025-05-11T07:10:00+03:00

2025-05-11T07:10:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Пластический хирург Тимур Хайдаров подал исковое заявление в Савеловский суд Москвы к своей же клинике "Ай Кью Пластик" (IQ Plastique), речь идет о трудовых отношениях, следует из документов в распоряжении РИА Новости. По иску назначена беседа на 29 мая. Год назад клиника "Ай Кью Пластик" оказалась в центре скандала. Там прооперировали пациента, на следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По данным следствия, заведующий хирургическим отделением Илья Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а Тамерлан Кадзаев ему ассистировал. Им предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Замоскворецкий суд Москвы отправил обоих под домашний арест, где они находятся уже год. Расследование дела продолжается. Параллельно с этим Арбитражный суд Москвы прошлой весной по заявлению Росздравнадзора привлек ООО "Ай Кью Пластик" к административной ответственности за "осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)", назначив наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток. Как заявлял юрист ведомства, в ходе проверки с сентября 2023 по февраль 2024 года были выявлены такие нарушения, как отсутствие сведений об образовании врачей, неработающий рентгенкабинет, неисправные гигрометры и другие. Однако уже в июле Арбитражный суд Москвы досрочно разрешил клинике возобновить работу. Осенью Хайдаров выиграл суд у главы ассоциации жертв пластической хирургии. Басманный суд Москвы признал порочащими сведения, размещенные на YouTube-канале, постановил выплатить 5 миллионов рублей в пользу Хайдарова, а также опубликовать опровержение.

https://ria.ru/20250116/isk-1993945391.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)